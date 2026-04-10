Wankhede Stadium: वानखेडे स्टेडियमचे महत्त्व चिरंतन; स्टँड अन् प्रवेशद्वार नामकरण सोहळ्यात गौरव

मुंबई : मुंबई परिसरात इतरही स्टेडियम आहेत, आता नव्या भव्य स्टेडियमसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत; पण ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमचे महत्त्व आणि अस्तित्व अबाधित आहे आणि चिरंतन राहील, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले..सध्या सुरू असलेल्या आयपीएलच्या धामधुमीत वानखेडे स्टेडियमच्या मैदानावर एक हृदयस्पर्शी सोहळा झाला. रवी शास्त्री स्टँड, एकनाथ सोलकर, दिलीप सरदेसाई आणि डायन एडल्जी प्रवेशद्वार यांच्या नामकरणाचा हा सोहळा होता..भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर त्याच्या स्थापनेपासून ते आताच्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत अनेक विक्रम झाले आहेत. २०११ मधील एकदिवसीय विश्वकरंडकही येथेच जिंकला होता; परंतु प्रेक्षकसंख्या कमी असल्यामुळे मुंबई क्रिकेटला मोठ्या स्टेडियमची गरज भासू लागली आहे..नवी मुंबईत लाखभर प्रेक्षकसंख्या असलेले नवे स्टेडियम उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या काळात ते पूर्णही होईल; परंतु कितीही मोठे स्टेडियम उभारले तरी वानखेडे स्टेडियम हे वानखेडे स्टेडियमच असेल, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले..मुंबई क्रिकेट हे स्थानिक आणि मैदान क्रिकेटमधून घडले आहे. मैदानांबाबतच्या अनेक समस्या दूर करण्यात आलेल्या आहेत; परंतु माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात शिल्लक असलेले सर्व प्रश्न मिटवू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. दिलीप सरदेसाई यांचे पुत्र राजदीप सरदेसाई उपस्थित होते. सध्या काही क्लबवर क्रिकेटपेक्षा लग्नसोहळे अधिक होत असतात, असे मत राजदीप यांनी मांडले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला हा विश्वास दिलासा देणारा ठरला..फडणवीस यांनी आपल्या मनोगतात कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सुनील गावसकर, दिलीप वेंगसरकर यांच्याही योगदानाचा उल्लेख केला. १९८५ मधील चॅम्पियन्स ऑफ चॅम्पियन्स स्पर्धेतील ऑडी कोणाला मिळणार, याची उत्सुकता आम्हाला त्या वेळी कशी होती, ही आठवणही फडणवीस यांनी काढली.