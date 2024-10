क्रिकेट

Washington Sundar 7 Wickets: पुणे कसोटीपूर्वी अजित आगरकरच्या टीमने चाल खेळली अन् वॉशिंग्टनने इतिहास रचला

Washington Sundar 7 Wickets in India vs New Zealand Pune Test: वॉशिंग्टन सुंदरने भारतासाठी न्यूझीलंडविरुद्ध पुण्यात कसोटी सामना खेळताना ७ विकेट्स घेत एका खास विक्रमाला गवसणी घातली आहे.