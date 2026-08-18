Video : अजिंक्य रहाणेचा अभिनय पाहिलात का? दीर्घ श्वास अन् रवी शास्त्रींची हुबेहूब नक्कल; कैफ, जडेजा यांना हसू आवरेना

Ajinkya Rahane hilarious Ravi Shastri mimicry on Extraaa Innings: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या अजिंक्य रहाणेने समालोचक म्हणून पदार्पण केले आहे. भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कसाठी तो समालोचन करतोय. शांत स्वभावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अजिंक्यचा एक वेगळंच रूप यावेळी पाहायला मिळालं. Extraaa Innings कार्यक्रमात अजिंक्यने भारतीय संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांची चक्क हुबेहूब नक्कल केली. .अजिंक्यने माजी कसोटीपटू शास्त्रींचा आवाज, बोलण्याची खास शैली आणि त्यांचा एनर्जेटिक अंदाज अगदी तसाच सादर केला. विशेष म्हणजे शास्त्रींसारखी नक्कल करताना अजिंक्यने घेतलेला दीर्घ श्वास आणि त्यानंतरचा अंदाज पाहून स्टुडिओमध्ये उपस्थित असलेल्या मोहम्मद कैफ आणि अजय जडेजा यांनाही हसू आवरता आले नाही..Ajinkya Rahane Exclusive : अजिंक्यचे भारताकडून खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल की नाही, याची भीती होती.. पण तो खचला नाही! राधिकाचे डोळे भरून आले, रहाणेने सावरले....क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर अजिंक्यने टेलिव्हिजन एक्स्पर्ट म्हणून नवी भूमिका स्वीकारली आहे. "मित्रांनो... वेळ झाली आहे. खेळ सुरू झाला आहे. हो. तुम्हाला टिका लावावाच लागेल. त्यांना आपली ताकद जाणवू द्या. आपलं वर्चस्व आहे. फक्त बाहेर जा आणि आपल्या खेळाचा आनंद घ्या," अशी अजिंक्यने नक्कल केली. अजिंक्यच्या या मजेशीर अभिनयाचा Video सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून क्रिकेट चाहते त्यावर भन्नाट प्रतिक्रिया देत आहेत. .रवी शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली अजिंक्यने २०२०-२१च्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीत भारतीय संघाचे नेतृ्त्व केले होते आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका २-१ अशी जिंकली होती. अजिंक्यने ३० जुलै २०२६ मध्ये निवृत्ती जाहीर केली. त्याने भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० वन डे व २० ट्वेंटी-२० सामने खेळताना ८ हजाराहून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या. .Ajinkya Rahane : ना रोहित, ना कोहली; निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला पहिला कॉल कुणी केला? म्हणाला, तू आणखी खेळायला हवं होतंस....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.