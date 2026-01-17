Cricket

पाकिस्तानी फलंदाजाचा डोकं चालेनासं झालं; U19 World Cup मध्ये विचित्र पद्धतीने झाला बाद, विकेटचा Video Viral

Pakistan U-19 Batter Forgets to Return to Crease: पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघाचा फलंदाज अली रझा याच्यासोबत असाच एक विचित्र प्रसंग घडला असून त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. इंग्लंडच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या सामन्यात अली रझाने चेंडू खेळल्यानंतर क्रिजमध्ये परत जाण्याचं पूर्णपणे विसरलं.
Pakistan U-19 batter Ali Raza moments before his bizarre run-out against England U-19.

Strangest Run-Outs in Pakistan U-19 Cricket History : पाकिस्तान क्रिकेट संघाला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडच्या २१० धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १७३ धावांवर गडगडला. ४७व्या षटकात अली रझा याच्या विकेटने पाकिस्तानच्या डावाचा शेवट झाला. अली रझाची हिच विकेट चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही क्षणासाठी त्याचं डोकं चालेनासं झालं होतं आणि इंग्लंडचा यष्टिरक्षक व कर्णधार थॉमस रेव यांनी संधी हेरली. रझाचं डोकं ठिकाणावर येण्याच्या आधी त्याने रन आऊट केला. तो video viral झाला आहे.

