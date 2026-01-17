पाकिस्तानी फलंदाजाचा डोकं चालेनासं झालं; U19 World Cup मध्ये विचित्र पद्धतीने झाला बाद, विकेटचा Video Viral

Strangest Run-Outs in Pakistan U-19 Cricket History : पाकिस्तान क्रिकेट संघाला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडच्या २१० धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १७३ धावांवर गडगडला. ४७व्या षटकात अली रझा याच्या विकेटने पाकिस्तानच्या डावाचा शेवट झाला. अली रझाची हिच विकेट चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही क्षणासाठी त्याचं डोकं चालेनासं झालं होतं आणि इंग्लंडचा यष्टिरक्षक व कर्णधार थॉमस रेव यांनी संधी हेरली. रझाचं डोकं ठिकाणावर येण्याच्या आधी त्याने रन आऊट केला. तो video viral झाला आहे..४७व्या षटकात अली रझा नॉन स्ट्रायकर एंडला होता आणि पाकिस्तानला विजयासाठी ३८ धावांची गरज असताना हातात फक्त एक विकेट होती. मोमिन कुमारने ४७ व्या षटकाचा तिसरा चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने टोलवला आणि एक धाव घेतली. रझा स्ट्रायकर एंडला सहज पोहोचला, परंतु त्याने क्रिजवर बॅट टेकवली नाही. तो थ्रो येण्याची वाट पाहत बसला आणि यष्टिरक्षकाने चेंडू कलेक्ट करून यष्टींवर आदळला..U19 World Cup : वैभव सूर्यवंशीला चॅलेंज देणाऱ्या Sameer Minhasने शेपूट घातले, पाकिस्तानच्या संघाने इंग्लंडसमोर गुडघे टेकले .तो सहज क्रिजपर्यंत पोहचू शकत होता. पण रझा क्रीजवर परत येण्याचे विसरला होता. पाकिस्तानची शेवटची विकेट सर्वात विचित्र पद्धतीने पडली आणि त्यांना ३७ धावांनी पराभव पत्करावा लागला..इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २१० धावाच केल्या. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी चांगला मारा करताना इंग्लंडला ४६.५ षटकांत गुंडाळले. त्यांच्याकडून सलामीवीर बेन डॉकिन्स ( ३३) आणि कॅलेब फॉल्कनर ( ६६) यांनी चांगला खेळ केला. कर्णधार फरहान युसूफने तळाच्या फलंदाजांना सोबतीला घेऊन पाकिस्तानच्या विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. तो ८६ चेंडूंत ६६ धावांवर बाद झाला आणि पाकिस्तानची पडझड सुरू झाली. राफिल अल्बर्ट व जेम्स मिंटो यांनी पाकिस्तानला धक्के दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.