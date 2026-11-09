IPL 2027 Trade : दुनिया हिला देंगे ते वनक्कम! अक्षर पटेल CSK, तर अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात! मजेशीर Video Viral

IPL 2027 Hardik Pandya Arshdeep Singh trade update : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी बऱ्याच मोठ्या घडामोडी घडताना दिसणार आहेत. हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असताना चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात मोठी डिल झाली. आता मुंबई इंडियन्स व पंजाब किंग्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातल्या ट्रेडकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय खेळाडूंमध्येही याबाबत चर्चा सुरू आहे आणि एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे..CSK व SRH यांच्यात अनपेक्षित ट्रेड झाला. लियाम लिव्हिंगस्टन व जॅक एडवर्ड्स यांच्यासाठी CSK ने खलील अहमद व नॅथन एलिस यांना SRH कडे जाऊ दिले. RR व LSG यांच्यात ३ किंवा ४ खेळाडूंसाठी चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. हार्दिक पांड्याचं नाव सुरुवातीला चेन्नई फ्रँचायझीसोबत जोडलं गेलं, परंतु आता पंजाब किंग्सने आघाडी घेतली आहे. अर्शदीप सिंगला आपल्या ताफ्यात घेऊन मुंबई इंडियन्स हार्दिकला PBKS ला देण्यास तयार आहेत. ही चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असून BCCI कडे प्रस्ताव पाठवला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade: ४० कोटी द्या, तरच संघात थांबतो! आयपीएल फ्रँचायझींसमोर बड्या खेळाडूंची मागणी, वाढली डोकेदुखी; नेमकी भानगड काय?.यावरून अक्षर पटेलने किवी दौऱ्यावर अर्शदीपची फिरकी घेतली. भारत-न्यूझीलंड तिसरा वन डे सामना हॅमिल्टन येथे होणार आहे आणि त्याच्या तयारीसाठी खेळाडू सोमवारी मैदानावर पोहोचले. पण, मुसळधार पावसामुळे खेळाडूंना बंदिस्त जागेत सराव करावा लागला. पाऊस सुरू असताना खेळाडूंमध्ये मजेशीर गप्पा रंगल्याचे पाहायला मिळाले आणि त्यात IPL 2027 Trade वरून मजेशीर चर्चा रंगलेली पाहायला मिळाली. ऋतुराज गायकवाड आणि अक्षरचा एकत्रित फोटो व्हायरल झाल्यानंतर तर नेटकरी अनेक अंदाज बांधू लागले..Viral Video मध्ये नेमकं काय?सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत अर्शदीप मुंबई इंडियन्सकडे जाणार या वृत्तावरून अक्षर त्याल दुनिया हिला देंगे असे चिडवताना दिसतोय... तेच कुलदीप यादव अक्षरला वनक्कम असे चिडवून CSK कडे तो जाणार असल्याचे संकेत देतोय. ऋतुराजही हा संवाद ऐकून हसताना दिसतोय. मात्र, या व्हिडिओवरून अक्षरचा CSK मधील प्रवेश निश्चित झाल्याचे म्हणता येणार नाही. दोन्ही ट्रेडची अधिकृत स्थिती काय आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.