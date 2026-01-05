Cricket

Viral Video : काय म्हणालास रे... ये इकडे तुला...! किरॉन पोलार्डचा पारा चढला, पाकिस्तानी गोलंदाजाला दाखवली त्याची जागा

Kieron Pollard Naseem Shah heated moment video : ILT20 च्या अंतिम सामन्यात क्रिकेटप्रेमींना केवळ थरारक खेळच नव्हे, तर मैदानावरील तापलेला क्षणही पाहायला मिळाला. वेस्ट इंडिजचा दिग्गज ऑलराऊंडर किरॉन पोलार्ड आणि पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज नसीम शाह यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
ILT20 final Kieron Pollard vs Naseem Shah argument: इंटरनॅशनल लीग टी-२० स्पर्धेच्या फायनलमध्ये वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले. MI Emirates चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किरॉन पोलार्डने पाकिस्तानी गोलंदाजाला त्याची जागा दाखवली. डेझर्ट व्हायपर्स संघाकडून खेळणाऱ्या नसीम शाहने मुद्दाम वेस्ट इंडिजच्या अष्टपैलू खेळाडूला डिवचले आणि त्यानंतर पोलार्डचा पारा चढला. एमआय इमिरेट्सच्या फलंदाजीतील ११ व्या षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर हा प्रसंग घडला. सध्या या दोघांमधील वादाचा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय..

