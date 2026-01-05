Viral Video : काय म्हणालास रे... ये इकडे तुला...! किरॉन पोलार्डचा पारा चढला, पाकिस्तानी गोलंदाजाला दाखवली त्याची जागा

ILT20 final Kieron Pollard vs Naseem Shah argument: इंटरनॅशनल लीग टी-२० स्पर्धेच्या फायनलमध्ये वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले. MI Emirates चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किरॉन पोलार्डने पाकिस्तानी गोलंदाजाला त्याची जागा दाखवली. डेझर्ट व्हायपर्स संघाकडून खेळणाऱ्या नसीम शाहने मुद्दाम वेस्ट इंडिजच्या अष्टपैलू खेळाडूला डिवचले आणि त्यानंतर पोलार्डचा पारा चढला. एमआय इमिरेट्सच्या फलंदाजीतील ११ व्या षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर हा प्रसंग घडला. सध्या या दोघांमधील वादाचा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय...या व्हिडीओत पोलार्डने सुरुवातीला पाकिस्तानी गोलंदाजाकडे पाहून काहीतरी कमेंट केली आणि त्यानंतर नसीमने त्याला उत्तर दिले. म्हणून वातावरण तापले अन् दोन्ही खेळाडू एकमेकांसमोर उभे राहिले. मैदानावरील पंचांनी त्वरित हस्तक्षेप करून दोघांना बाजूला केले. पोलार्ड धावांचा पाठलाग करताना १७ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर नसीमच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. मुंबई इंडियन्सच्या माजी स्टारने क्रीजवर असताना २८ चेंडूत २८ धावा केल्या आणि दोन चौकार मारले..डेझर्ट व्हायपर्सने हा सामना ४६ धावांनी जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना त्यांनी ४ बाद १८२ धावा केल्या होत्या. कर्णधार सॅम कुरनने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना ५१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ७४ धावांची नाबाद खेळी केली. मॅक्स होल्डनने ३२ चेंडूंत ४१ धावा करताना २ चौकार व १ षटकार लगावला. डॅन लॉरेन्स ( २३) व फखर जमान ( २०) यांनी योगदान दिले..प्रत्युत्तरात इमिरेट्सचा संपूर्ण संघ १८.३ षटकांत १३६ धावांत तंबूत परतले. शाकिब अल हसन ( ३६) हा या सामन्यात इमिरेट्सकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. त्यानंतर पोलार्ड ( २८) व मुहम्मद वासीम ( २६) यांच्या धावा सर्वाधिक ठरल्या. व्हायपर्सच्या डेव्हिड पायन व नसीम शाह यांनी प्रत्येकी ३, तर खुझैमा तनवीर व उस्मान तारीक यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..JOE ROOT CENTURY : जो रूट खरा 'धुरंधर'! ४१ वे शतक झळकावून रिकी पाँटिंगशी बरोबरी, सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.