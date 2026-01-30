Cricket

What A Ball! लोकेश राहुल स्तब्ध... फिरकीपटूच्या भन्नाट चेंडूने मधला त्रिफळा उडवला; Watch Video

Harpreet Brar’s Cracking Delivery Leaves KL Rahul Stunned: रणजी ट्रॉफीतील कर्नाटक विरुद्ध पंजाब सामन्यात हरप्रीत ब्रारने टाकलेला एक चेंडू सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. पंजाबचा डावखुरा फिरकीपटू हरप्रीत ब्रारने भारताचा स्टार फलंदाज केएल राहुल याला असा चेंडू टाकला की क्षणभर सगळेच स्तब्ध झाले.
Harpreet Brar produces a magical delivery to clean bowl KL Rahul

Harpreet Brar produces a magical delivery to clean bowl KL Rahul

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

KL Rahul clean bowled Ranji Trophy viral video : रणजी करंडक स्पर्धेत पंजाब विरुद्ध कर्नाटक सामन्यात काही दमदार खेळी पाहायला मिळाल्या. पण, भारताचा स्टार फलंदाज लोकेश राहुल याचा उडालेला त्रिफळा हा चर्चेचा विषय ठरतोय. अर्धशतकीय खेळी करून लोकेशने पंजाबच्या गोलंदाजांना चांगले उत्तर दिले होते, परंतु हरप्रीत ब्रारने ( Harpreet Brar) टाकलेल्या अप्रतिम चेंडूवर लोकेशला स्तब्ध केले. बीसीसीआयने हा व्हीडिओ पोस्ट केला आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Punjab
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
Ranji Trophy
cricket news today
KL Rahul
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.