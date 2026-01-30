What A Ball! लोकेश राहुल स्तब्ध... फिरकीपटूच्या भन्नाट चेंडूने मधला त्रिफळा उडवला; Watch Video

KL Rahul clean bowled Ranji Trophy viral video : रणजी करंडक स्पर्धेत पंजाब विरुद्ध कर्नाटक सामन्यात काही दमदार खेळी पाहायला मिळाल्या. पण, भारताचा स्टार फलंदाज लोकेश राहुल याचा उडालेला त्रिफळा हा चर्चेचा विषय ठरतोय. अर्धशतकीय खेळी करून लोकेशने पंजाबच्या गोलंदाजांना चांगले उत्तर दिले होते, परंतु हरप्रीत ब्रारने ( Harpreet Brar) टाकलेल्या अप्रतिम चेंडूवर लोकेशला स्तब्ध केले. बीसीसीआयने हा व्हीडिओ पोस्ट केला आहे..पंजाबने प्रथम फलंदाजी करताना ३०९ धावा केल्या. अभिजित गर्ग व कर्णधार उधय सहरान यांनी पंजाबच्या डावाला आकार दिला. प्रभसिमरन सिंग (५) स्वस्तात बाद झाल्यानंतर गर्ग व सहरान यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १३२ चेंडूंत १०२ धावा जोडल्या. सहरान ७२ चेंडूंत ४४ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर पुन्हा पंजाबच्या डावाला खिंडात पडली. जशनप्रीत सिंग ( ६) व अमनमोलप्रीत सिंग (०) यांना श्रेयस गोपाळने सलग दोन चेंडूंवर माघारी पाठवले. अनमोल मल्होत्राने ( २५) गर्गला साथ दिली. पण, ती पुरेशी ठरली नाही..बाजूला व्हा... नो फोटो प्लीज! Sanju Samson साठी सूर्यकुमार बनला अंगरक्षक; केरळमध्ये पोहोचताच असा का वागला? Video Viral .गर्ग १३३ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ८१ धावांवर श्रेयस गोपाळच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. सातव्या क्रमांकावर आलेल्या इमनजोत सिंग चहलने १४० चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारासह केलेल्या ८३ धावा महत्त्वाच्या ठरल्या. त्याला आयुष गोयल ( २३) व सुखदीप बाजवा ( २०) यांची साथ लाभली. पंजाबचा संघ ९२ षटकांत ३०९ धावांवर ऑल आऊट झाला. विद्याधर पाटीलने ४, श्रेयसने ३ व मोहसिन खानने दोन विकेट्स घेतल्या..लोकेश राहुल व मयांक अग्रवाल यांनी कर्नाटकला पहिल्या विकेटसाठी १०२ धावा जोडून दिल्या. मयांक ६४ चेंडूंत ६ चौकारांच्या मदतीने ४६ धावांवर बाद झाला. १८धावांच्या फरकाने लोकेशही बाद झाला. हरप्रीत ब्रारच्या अप्रतिम चेंडूवर लोकेशचा त्रिफळा उडाला. लोकेश ८७ चेंडूंत ५९ धावा करून माघारी परतला. हरप्रीतच्या त्या चेंडूंने त्याला स्तब्ध केले..लोकेशच्या विकेटनंतर कर्णधार देवदत्त पडिक्कल ( ९) व स्मरण आऱ ( ९) यांनाही हरप्रीत ब्रारने माघारी पाठवले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा कर्नाटकने १६६ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. अनीश केव्ही ( ३२) व श्रेयस गोपाळ ( ५) मैदानावर उभे होते..Mumbai News : मुंबईच्या वायु प्रदुषणाची क्रिकेटपटूंना धास्ती! Sarfaraz Khan सह अनेक जणं 'मुखपट्टी' घालून खेळायला उतरले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.