म्हणून तो भारतात राहत नाही...! Virat Kohli ला सुरक्षारक्षकांनी सुखरूप गाडीमध्ये बसवले, नेमकं काय घडलं? पाहा Video

Virat Kohli arrival at Vadodar aahead of IND vs NZ ODI : भारताचा सुपरस्टार विराट कोहली न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यासाठी वडोदरा येथे दाखल झाला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर विराट व रोहित शर्मा दोघंही विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळले होते. तेव्हा विराटचा सामना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना परवानगी नव्हती. पण, आता वन डे मालिकेत विराटचा खेळ पाहण्याची संधी मिळणार आहे. ११ जानेवारीला India vs New Zealand पहिला सामना होणार आहे आणि त्यासाठी विराट वडोदरा येथे आला. पण, विमानतळाबाहेर त्याला पाहण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी चाहत्यांनी तौबा गर्दी केली होती. सुरक्षारक्षकांनी चाहत्यांच्या गराड्यातून विराटला सुखरूप त्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचवले. पण, व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमुळे नेटिझन्स संतापले. ही लोकं अशी वागतात म्हणून विराट भारतात राहत नाही, अशी एकाने कमेंट केली..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय. त्यामुळे त्याचा खेळ पाहण्याची फार दुर्लभ संधी चाहत्यांना मिळतेय. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर विराट आता पुन्हा आंतरराष्ट्रीय वन डे सामना खेळणार आहे. त्यामुळेच भारत-न्यूझीलंड सामन्यांच्या तिकिटांची पटापट विक्री झाली. २०२७चा वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याचा विराट व रोहितचा निर्धार आहे आणि तोपर्यंत केवळ १८ वन डे सामन्यांत हे दोन सुपरस्टार खेळताना दिसणार आहेत. या दोघांनी आपल्या कामगिरीने टीकाकारांना गप्प केले आहे..Shreyas Iyer न्यूझीलंडविरुद्ध खेळू शकणार की नाही? आताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट्स, ऋतुराज गायकवाडचे होणार कमबॅक?.विराटने आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेत १३५, १०२ आणि नाबाद ६५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर विजय हजारे ट्रॉफीत दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने १३१ ( वि. आंध्र) व ७७ ( वि. गुजरात) धावा केल्या. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धही त्याचा हाच फॉर्म दिसेल असा चाहत्यांना विश्वास आहे. या मालिकेसाठी विराट वडोदरा विमानतळावर येताच चाहत्यांनी त्याला गराडा घातला. सुरक्षारक्षकांनी कसेबसे त्याला त्याच्या गाडीत बसवले..भारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल .वनडे मालिका -११ जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा (वेळ - दु. १.३० वाजता)१४ जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (वेळ - दु. १.३० वाजता)१८ जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदूर (वेळ - दु. १.३० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.