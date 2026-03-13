"आम्हाला, त्याची गरज होती, आम्ही आनंदी..."! पाकड्या अबरारला करारबद्ध करण्याचा SRH कडून बचाव; विसरले, भारताचा केलेला अपमान

Abrar Ahmed signing controversy explained by SRH coach : पाकिस्तानी गोलंदाज अबरार अहमद याला दी हंड्रेड लीगमध्ये करारबद्ध करणे आयपीएल फ्रँचायझी सनरायझर्स हैदराबादला महागात पडले आहे. दी हंड्रेड लीगमध्ये सनरायझर्सचा मालकी हक्क असलेल्या सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकड्या फिरकीपटूला २.३० कोटी रूपयांत आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. याच अबरारने ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताचा अपमान केला होता आणि त्याने कॅप्टन अभिनंदन यांचीही खिल्ली उडवली होती. त्यामुळे तो आधीच भारतीयांच्या डोक्यात गेला होता आणि त्यात काव्या मारनच्या संघाने त्याला करारबद्ध केल्याने बराच वाद सुरू झाला आहे. सनरायझर्स हैदराबादच्या चाहत्यांनाही हा निर्णय आवडलेला नाही आणि त्यांनी काव्या मारन आणि SRH वर बंदीची मागणी केली आहे..सोशल मीडियावर एवढा विरोध होऊनही सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी खेळाडूला आपल्या ताफ्यात घेतल्याचा बचाव केला आहे. The Hundred लिलावात हा करार सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यामुळे अबरार हा भारतीय मालकीच्या हंड्रेड फ्रँचायझीने निवडलेला पहिला पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू बनला. आयपीएलशी संबंधित संघ, ज्यांचे SA20, ILT20, MLC किंवा CPL मध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांनी एकाही पाकिस्तानी खेळाडूला करारब्ध केले नव्हते. पण, काव्या मारनच्या संघाने त्याच्या विरोधात पाऊल उचलले..लिलावानंतर सनरायझर्स लीड्स संघाचे मुख्य प्रशिक्षक डॅनिएल व्हेट्टोरीने ( Daniel Vettori) खुलासा केला की, सनरायझर्सची मूळ योजना इंग्लंडचा लेगस्पिनर आदिल रशीदला आपल्या ताफ्यात घेण्याची होती. सदर्न ब्रेव्हने त्याला निवडल्यानंतर, लीड्स फ्रँचायझीने लगेच आपली रणीती बदलली. आम्ही नंतर परदेशी फिरकी गोलंदाजासाठी बोली लावली. आम्ही चार-पाच खेळाडूंकडे पाहत होतो आणि अबरार त्यापैकी एक होता. त्याला करारबद्ध केल्याचा खूप आनंद झाला..व्हेट्टोरी पुढे म्हणाला, बऱ्याच इंग्लिश खेळाडूंनी त्याला यापूर्वी पाहिलेले नाही. ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार तो सामना करण्यास कठीण आहे, त्याच्याकडे भरपूर व्हेरिएशन आहेत आणि पॉवरप्लेमध्ये तसेच मधल्या षटकांमध्ये स्ट्राइक करण्याची क्षमता आहे. तिथे फिरकी गोलंदाजच यशस्वी होतात. अबरारसारखा खेळाडू असणे आमच्यासाठी खूप मोठा फरक करू शकते..काव्या मारनच्या सनरायझर्स फ्रँचायझीकडून खेळणार पाकिस्तानी; भारतीयांना डिवचणाऱ्या खेळाडूसाठी मोजले इतके कोटी....बर्मिंगहॅम फिनिक्सने उस्मान तारिकला १.४० लाख पाऊंडमध्ये विकत घेतल्यानंतर अबरार हा लिलावात विकला जाणारा दुसरा पाकिस्तानी खेळाडू होता. शादाब खान, सैम अयुब आणि हरिस रौफ यांच्यासह अनेक जण अनसोल्ड राहिले. शाहीन शाह आफ्रिदीने लिलाव सुरू होण्यापूर्वीच माघार घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.