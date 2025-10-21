शेवटच्या ओव्हरमध्ये ४ धावा अन् सामना टाय... BAN vs WI सामन्यात ड्रामा; थरारक सुपर ओव्हरमध्ये लागला निकाल

ढाकामध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना नाट्यमय ठरला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजला ५ धावांची गरज असताना सामना टाय झाला. त्यानंतर रोमांचक सुपर ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजने विजय मिळवला. .मंगळवारी (२१ ऑक्टोबर) ढाकामध्ये बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात झालेला दुसरा वनडे सामना नाट्यमय ठरला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या या वनडे मालिकेत वेस्ट इंडिजने १-१ अशी बरोबरी करत आव्हान कायम ठेवले आहे. त्यामुळे आता तिसरा सामना निर्णायक ठरणार आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजसाठी कर्णधार शाय होपचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. या सामन्यात बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ७ बाद २१३ धावा केल्या होत्या आणि वेस्ट इंडिजसमोर विजयासाठी ५० षटकात २१४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजलाही ५० षटकात ९ बाद २१३ धावाच करता आल्या. त्यामुळे या सामन्यात सुपर ओव्हर घेण्यात आली..BAN vs WI 2nd ODI: वेस्ट इंडिज संघाने घडवला इतिहास, वन डे क्रिकेटमध्ये असा वर्ल्ड रेकॉर्ड कोणीच केला नव्हता... .सुपर ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना ६ चेंडूत १ बाद १० धावा केल्या. दुसऱ्याच चेंडूवर शेरफेन रुदरफोर्ड बाद झाला होता. पण शाय होप ब्रेंडन किंग यांनी वेस्ट इंडिजला १० धावांपर्यंत पोहचवले. या सुपर ओव्हरमध्ये बांगलादेशकडून मुस्तफिजूरने गोलंदाजी केली होती. त्यानंतर ११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशला सुपर ओव्हरमध्ये ६ चेंडूत १ बाद ९ धावाच करता आल्या. त्यांना केवळ २ धावा कमी पडल्या. वेस्ट इंडिजकडून अकिल हुसैनने गोलंदाजी केली, तर बांगलादेशकडून सौम्य सरकार आणि सैफ हसन फलंदाजीला उतरले होते. पहिलाच चेंडू अकिलने पहिल्यांदा वाईड टाकला, त्यानंतर त्यानंतर नो-बॉल टाकला त्यानंतर त्याने वैध पहिला चेंडू टाकला. त्यामुळे पहिल्याच चेंडूवर बांगलादेशला ५ धावा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे ५ चेंडूत ६ धावा असं समीकरण होतं. मात्र नंतर हुसैनने चांगली गोलंदाजी केली. त्याने दुसऱ्या चेंडूवर धाव दिली नाही, तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव निघाली, चौथ्या चेंडूवर सौम्य सरकार बाद झाला. त्यानंतरच्या शेवटच्या दोन चेंडूत ३ धावाच बांगलादेशला मिळाल्या. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने हा सामना जिंकला..तत्पुर्वी सामन्यात वेस्ट इंडिजची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. त्यांनी पहिल्याच षटकात ब्रेंडन किंगची विकेट गमावली होती. पण नंतर एलिक एथनाझ आणि केसी कार्टी यांच्यात अर्धशतकी भागीदारी झाली. पण हे दोघेही खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर बाद झाले. दोघांनाही रिषाद हुसैनने बाद केले. एथनाजने २८ धावांची खेळी केली, तर कार्टीने ३५ धावांची खेळी केली. सामन्यातील खेळपट्टी फलंदाजांची परीक्षा पाहणारी होती. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचे खेळाडूही संयमी खेळ करत होते. दरम्यान वेस्ट इंडिजची मधली फळी नियमित अंतराने बाद झाली. अकिम ऑगस्ते (१७), शेरफेन रुदरफोर्ड (७), गुडाकेश मोती (१५) आणि रोस्टन चेस (५) हे स्वस्तात बाद झाले. तन्वीर इस्लाम आणि रिषाद यांनी चांगली गोलंदाजी केली..तरी एक बाजू कर्णधार शाय होपने सांभाळली होती.त्याने नंतर जस्टिन ग्रीव्ह्जला साथीला घेतले आणि ८ व्या विकेटसाठी ४४ धावांची भागीदारी केली. पण ग्रीव्ह्जही २६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर अकिल हुसैनने होपची साथ दिली. होपने अर्धशतक पूर्ण केले. पण शेवटच्या दोनच विकेट शिल्लक होत्या. मात्र तरी त्यांनी विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. अखेरच्या षटकात वेस्ट इंडिजला ५ धावांची गरज होती. त्यामुळे ते जिंकतील असं वाटत होतं. मात्र सैफ हसनने चांगली गोलंदाजी केली. त्याने अकिल हुसैनला पहिल्या दोन्ही चेंडूवर धावा घेऊ दिल्या नाहीत. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव निघाली. चौथ्या चेंडूवर होपनेही एकच धाव काढली. त्यामुळे २ चेंडूत ३ धावा असं समीकरण होतं. मात्र पाचव्या चेंडूवर हुसैन १६ धावांवर बाद झाला. अखेरच्या चेंडूवर ३ धावा असं समीकरण होतं. मात्र नवा फलंदाज खॅरी पिएरने होपसह दुहेरी धावा पळाल्या. त्यामुळे हा सामना बरोबरीत सुटला. शेवटच्या षटकात फक्त चारच धावा निघाल्या. होप ५३ धावांवर नाबाद राहिला.बांगलादेशकडून रिषाद हुसैनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच तन्वीर इस्लाम आणि नसूम अहमद यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. सैफ हसनने १ विकेट घेतली..AFG vs BAN : अफगाणिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! वन डे क्रिकेटच्या इतिहासात असा विजय मिळवणारा जगातील एकमेव संघ .त्याआधी बांगलादेशने ५० षटकात २१३ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून सौम्य सरकारने सर्वाधिक ४५ धावांची खेळी केली. तसेच ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या रिषाद हुसैनने आक्रमक खेळताना १४ चेंडूत नाबाद ३९ धावांची खेळी केली. त्यामुळे बांगलादेशला २०० धावा पार करता आल्या होत्या.तसेच कर्णधार मेहदी हसन मिराजने नाबाद ३२ धावा केल्या. मिराज आणि रिषाद यांच्यात नाबाद ५० धावांची भागीदारी झाली. या तिघांव्यतिरिक्त केवळ नरुल हसनने २० धावांचा टप्पा पार केला होता. त्याने २४ चेंडूत २३ धावा केल्या..विशेष म्हणजे वेस्ट इंडिजने या सामन्यात सर्व फिरकी गोलंदाज वापरले. या सामन्यात वेस्ट इंडिजकडून एकाही वेगवान गोलंदाजाने गोलंदाजी केली नाही. त्यामुळे असं वनडे इतिहासात पहिल्यांदाच घडले. तथापि, वेस्ट इंडिजकडून गुडाकेश मोतीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. अकिल हुसैन आणि एलिक अथनाज यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 