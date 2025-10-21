Cricket

शेवटच्या ओव्हरमध्ये ४ धावा अन् सामना टाय... BAN vs WI सामन्यात ड्रामा; थरारक सुपर ओव्हरमध्ये लागला निकाल

West Indies Beat Bangladesh in Super Over: बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा वनडे सामना अत्यंत रोमांचक झाला. या सामन्याचा निकाल सुपर ओव्हरमध्ये लागला.
  • ढाकामध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना नाट्यमय ठरला.

  • शेवटच्या ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजला ५ धावांची गरज असताना सामना टाय झाला.

  • त्यानंतर रोमांचक सुपर ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजने विजय मिळवला.

