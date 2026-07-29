WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT

Pakistan eliminated from World Test Championship final race: वेस्ट इंडिजने पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानवर ९० धावांनी विजय मिळवला. २११ धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानचा संघ १२० धावांवर तंबूत परतला. जेडन सिल्सने दुसऱ्या डावात पाच विकेट्स घेऊन विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. पाकिस्तानला या पराभवामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या शर्यतीतून बाद व्हावे लागले आहे..विंडीजच्या पहिल्या डावातील ३११ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने सामन्यावर पकड घेतली होती. २४४ धावांपर्यंत त्यांच्या ३ विकेट्स पडल्या होत्या, परंतु जस्टीन ग्रिव्ह्सने सलग पाच षटकं निर्धाव टाकताना पाच विकेट्स घेतल्या. कसोटीच्या इतिहासात सलग पाच निर्धाव षटक फेकणारा तो पहिलाच गोलंदाज ठरला. त्याच्या ( ५-२७) या कामगिरीमुळे पाकिस्तानचा पहिला डाव २८२ धावांवर गडगडला..India Probable Playing XI vs Sri Lanka: ७ फलंदाज, २ अष्टपैलू, ६ गोलंदाज... पण, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा कुणाला? जाणून घ्या भारताचे तगडे ११ खेळाडू.विंडीजलाही दुसऱ्या डावात काही खास कामगिरी करता आली नाही आणि त्यांना १८१ धावांवर गाशा गुंडाळावा लागला. गोलंदाज शमार जोसेफ ( ३८) व सलामीवीर तेजनरीन चंद्रपॉल ( ३५) यांनी सर्वाधिक धावा केल्या. पाकिस्तानच्या मोहम्मद अब्बासने पाच विकेट्स घेतल्या. २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानी फलंदाजांनी विंडीज गोलंदाजांसमोर शरणागती पत्करली. कर्णधार बाबर आझम ५८ धावांवर नाबाद राहिला. तरीही संघ १२० धावा करू शकला. जेडन सिल्सने २० धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. .पाकिस्तानचा हा परदेशात २०२३ नंतर सलग आठवा कसोटी पराभव ठरला. त्यांनी जुलै २०२३ मध्ये श्रीलंकेला पराभूत केले होते. कसोटी क्रिकेटमधील एखाद्या संघाची परदेशातील पराभवाची ही दीर्घ मालिका आहे. वेस्ट इंडिजचा हा मागील ११ कसोटीतील दुसराच विजय आहे. त्यांनी सात कसोटीत हार पत्करली आहे, तर दोन सामने ड्रॉ राखले. या कसोटीत सर्व ४० विकेट्स या जलदगती गोलंदाजांनी घेतल्या आणि कसोटी इतिहासात हे पाचव्यांदा घडले. .सलग ५ निर्धाव षटकं अन् ५ विकेट्स; Justin Greaves इतिहास घडवला, पाकिस्तानने गुडघे टेकले; ७ फलंदाज ३८ धावांत तंबूत Video.वेस्ट इंडिजच्या जलदगती गोलंदाजांनी पाकिस्तानविरुद्ध कसोटीत सर्व २० विकेट्स घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या पऱाभवामुळे पाकिस्तान जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत ६.६७ टक्क्यांसह तळाला पोहोचले आहेत आणि त्यांचे फायनल खेळण्याचे स्वप्नही धुळीस मिळाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.