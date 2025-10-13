Cricket

IND vs WI, 2nd Test: वेस्ट इंडिजचं कौतुक करायला हवं... फॉलोऑननंतरही भारतासमोर उभं केलं आव्हान; शुभमन गिलच्या संघाच्या टप्प्यात विजय

India vs West Indies, 2nd Test, 4th Day Report: वेस्ट इंडिजने चौथ्या दिवशी चांगली फलंदाजी करत भारतासमोर समाधानकारक लक्ष्य ठेवण्यात यश मिळवले. पण भारतीय संघ विजयाच्या जवळ आहे. मात्र आता या सामन्याचा निकाल शेवटच्या दिवशी लागणार आहे.
  • दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारत विजयाच्या जवळ आहे.

  • वेस्ट इंडिजने चौथ्या दिवशी चांगली झुंज दिली, त्यामुळे हा सामना पाचव्या दिवसापर्यंत गेला.

  • वेस्ट इंडिजने फॉलोऑननंतर दुसऱ्या डावात भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

