IND vs WI, 2nd Test: वेस्ट इंडिजचं कौतुक करायला हवं... फॉलोऑननंतरही भारतासमोर उभं केलं आव्हान; शुभमन गिलच्या संघाच्या टप्प्यात विजय

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारत विजयाच्या जवळ आहे. वेस्ट इंडिजने चौथ्या दिवशी चांगली झुंज दिली, त्यामुळे हा सामना पाचव्या दिवसापर्यंत गेला. वेस्ट इंडिजने फॉलोऑननंतर दुसऱ्या डावात भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघ विजयाच्या जवळ आहे. पण विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आता भारताला पाचव्या दिवशी मैदानात उतरावे लागणार आहे. चौथ्या दिवशी वेस्ट इंडिजने चांगली झुंज दिली होती.फॉलोऑन मिळाल्यानंतर दुसऱ्या डावात चांगली फलंदाजी करत भारतासमोर समाधानकारक लक्ष्य ठेवण्यात त्यांना यश मिळाले. आता या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी पाचव्या दिवशी भारताला ५८ धावांची गरज आहे, तर वेस्ट इंडिजला ९ विकेट्सची गरज आहे. .सटासट...! IND vs WI सामन्यात तरुणीने शेजारी बसलेल्या तरुणाच्या कानाखाली जाळ काढला, Video Viral.वेस्ट इंडिजने चौथ्या दिवशी दुसऱ्या डावातील ५० व्या षटकापासून व २ बाद १७३ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली होती.यावेळी जॉन कॅम्पबेल आणि शाय होप हे दोघे अर्धशतके करून नाबाद होते. या दोघांनी चौथ्या दिवशीही चांगली सुरुवात केली होती. त्यांनी त्यांची भागीदारी आणखी वाढवली. यादरम्यान, कॅम्पबेलने त्याचे पहिले कसोटी शतक पूर्ण केले. पण अखेर त्यांची १७७ धावांची भागीदारी रवींद्र जडेजाने तोडली. त्याने कॅम्पबेलला ६४ व्या षटकात पायचीत केले. कॅम्पबेलने १९९ चेंडूत ११५ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १२ चौकार आणि ३ षटकार मारले. तो बाद झाल्यानंतरही शाय होपला कर्णधार रोस्टन चेसकडून साथ मिळाली. या दोघांनीही ५९ धावांची भागीदारी करत भारताची २७० धावांची आघाडी पार केली..यादरम्यान, शाय होपनेही त्याचे शतक पूर्ण केले. पण शतकानंतर लगेचच होपला ८४ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे होप २१४ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह १०३ धावा करून माघारी परतला. त्यानंतर काही वेळ तेविन इमलाचने कर्णधाराला काही वेळ साथ दिली, पण त्याला फार काळ कुलदीप यादवने टिकू दिले नाही. त्याने इमलाचला १२ धावांवर पायचीत केले. त्यानंतर ९२ व्या षटकात कुलदीपने वेस्ट इंडिजला दुहेरी धक्के दिले. त्याने कर्णधार रोस्टन चेसला ४० धावांवर बाद केले, तर खॅरी पिअरला शून्यावरच माघारी धाडले. जोमेल वॉरिकनला ३ धावांवर जसप्रीत बुमराहने त्रिफळाचीत केले, तर अँडरसन फिलिपला २ धावांवर बाद केले. पण या विकेट जात असताना सातव्या क्रमांकावर आलेला जस्टिन ग्रीव्ह्ज एक बाजू सांभळत होता. त्याला दुसऱ्या बाजूने शेवटी जेडन सिल्सची साथ मिळाली. या दोघांनी अफलातून फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांना झुंजवलं. .IND vs WI 2nd Test Live: भन्नाट चेंडू... मोहम्मद सिराजने विंडीजच्या शतकवीराला 'गुडघे' टेकायला भाग पाडले; नावावर मोठा विक्रम .भारतीय संघाला अगदीच मोजके लक्ष्य मिळेल असं वाटत असताना शेवटच्या विकेटसाठी ग्रीव्हज आणि सिल्सने ७९ धावांची भागीदारी केली. अखेर त्यांची भागीदारी तोडण्यासाठी गिलला पुन्हा बुमराहला गोलंदाजीला बोलवावे लागले. बुमराहने ११९ व्या षटकात सिल्सला वॉशिंग्टन सुंदरच्या हातून झेलबाद करत अखेर वेस्ट इंडिजचा दुसरा डाव ११८.५ षटकात ३९० धावांवर संपवला. सिल्सने ३२ धावा केल्या, तर ग्रीव्हज ८५ चेंडूत ५० धावांवर नाबाद राहिला. दरम्यान शेवटच्या विकेटसाठी झालेल्या भागीदारीमुळे वेस्ट इंडिजने १२० धावांची आघाडी घेतली आणि भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले..या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून दुसऱ्या डावात यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी डावाची सुरूवात केली होती. जैस्वालने आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र या प्रयत्नातच तो जोमेल वॉरिकनच्या गोलंदाजीवर अँडरसन फिलिपकडे झेल देत दुसऱ्या डावात ८ धावांवर बाद झाला. पण नंतर साई सुदर्शन आणि केएल राहुल यांनी डाव सावरताना चौथा दिवस संपेपर्यंत विकेट जाऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे भारताने चौथ्या दिवस अखेर १८ षटकात १ बाद ६३ धावा केल्या. केएल राहुल २५ धावांवर आणि साई सुदर्शन ३० धावांवर नाबाद आहे.