कोलकाता : दोन वेळा विश्वविजेता ठरलेल्या वेस्ट इंडीज संघाने टी-२० विश्वकरंडकाची सुरुवात दणक्यात केली. शिमरोन हेटमायरची अर्धशतकी खेळी (६४ धावा), रोमारियो शेफर्डच्या हॅट्ट्रिकसह पाच विकेट व जेसन होल्डरची प्रभावी गोलंदाजी वेस्ट इंडीजच्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरले..वेस्ट इंडीजकडून स्कॉटलंड संघासमोर १८३ धावांचे आव्हान होते. कर्णधार रिची बेरिंग्टन याने ४२ धावांची, टॉम ब्रुसने ३५ धावांची खेळी साकारत थोडीफार झुंज दिली. स्कॉटलंडच्या इतर फलंदाजांकडून सपशेल निराशा झाली..IND U19 VS BAN U19: वैभव सूर्यवंशीने टीपला सूर्या दादासारखा कॅच; बांगलादेशच्या हातून खेचली मॅच, भारताचा रोमहर्षक विजय .जेसन होल्डर याने ३० धावा देत तीन फलंदाज बाद केले. रोमारियो शेफर्ड याने २० धावा देत स्कॉटलंडचा निम्मा संघ गारद केला. रोमारियो शेफर्ड याने स्कॉटलंडविरुद्ध टी-२० विश्वकरंडकातील दहावी हॅट्ट्रिक नोंदवली..याआधी ब्रेट ली, कुर्टीस कॅम्फेर, वनिंदू हसरंगा, कागिसो रबाडा, कार्तिक मय्यपन, जॉश लिटल, पॅट कमिंस (दोन वेळा), ख्रिस जॉर्डन या गोलंदाजांनी हॅट्ट्रिकची नोंद केली होती. रोमारियो शेफर्ड याने १७व्या षटकात हॅट्ट्रिक घेतली. षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर त्याने मॅथ्यू क्रॉसला ११ धावांवर शेरफेन रुदरफोर्डकरवी झेलबाद केले..T20 World Cup, IND vs SA: फलंदाजांनी ठोकलं, गोलंदाजांनी रोखलं! भारताचा सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय.तिसऱ्या चेंडूवर मायकेल लिस्कला शून्यावर रोवमन पॉवेलकरवी झेलबाद केले. रोमारियो शेफर्ड याने चौथ्या चेंडूवर ओलिव्हर डेव्हिडसनचा शून्यावरच त्रिफळा उडवला. संक्षिप्त धावफलक : वेस्ट इंडीज- २० षटकांत पाच बाद १८२ धावा (ब्रँडन किंग ३५, शिमरोन हेटमायर ६४, शेरफेन रुदरफोर्ड २६, ब्रॅड करी २/२३) विजयी वि. स्कॉटलंड- १८.५ षटकांत सर्व बाद १४७ धावा (रिची बेरिंग्टन ४२, टॉम ब्रुस ३५, मार्क वॅट १५, जेसन होल्डर ३/३०, रोमारियो शेफर्ड ५/२०)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.