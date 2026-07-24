WI vs PAK Test: वेस्ट इंडिजच्या स्टार खेळाडूने पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी खेळण्यास दिला नकार! प्रशिक्षक डॅरेन सॅमीने सर्व काही खरं सांगितलं

West Indies vs Pakistan Test series latest news: वेस्ट इंडिज संघाने २५ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली. विंडीजने या संघाने डावखुरा फिरकीपटू जोशुआ बिशॉप याला पदार्पणाची संधी दिली आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेला दुखापतीमुळे मुकलेला रोस्टन चेस कसोटी संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी परतला आहे. जोमेल वॉरिकन हा उप कर्णधारपदी कायम आहे. विंडीजने या महिन्याच्या सुरूवातीला श्रीलंकेविरुद्धची मालिका १-० अशी जिंकली होती. पण, या संघ निवडीच्या घोषणेपेक्षा एका स्टार खेळाडूने पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास दिलेला नकार चर्चेत आला आहे..वेस्ट इंडिज जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहे आणि पाकिस्तान शेवटच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघांची अंतिम फेरीत पोहोचण्याची शक्यता कमीच आहे. पण, या कसोटी मालिकेत खेळण्यास स्टार गोलंदाज अल्झारी जोसेफ ( Alzarri Joseph) याने नकार दिले. विंडीज प्रशिक्षक डॅरेन सॅमीने ही माहिती दिली. त्याने सांगितले की मालिकेसाठी संघ जाहीर करताना जोसेफची निवड झाली होती, परंतु त्याने वैयक्तिक कारण सांगून खेळण्यास नकार दिला..Student Protest: "आजच्या तरुणांना दडपणे अन् त्यांचे ब्रेनवॉश करणे, यशस्वी होणार नाही," भारतीय क्रिकेटपटूने सरकारला दाखवला आरसा.“हे मोठे नुकसान आहे. जोसेफ याने निवड नाकारली आहे. हीच वस्तुस्थिती आहे,” असे सॅमी मालिकेच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाला. तो पुढे म्हणाला,"जोसेफची निवड झाली होती. तो दुखापतीतून सावरला होता आणि पुनरागमन करणार होता, परंतु त्याने खेळण्यास नकार दिला. हा निर्णय माझ्या आवाक्याबाहेरचा होता. करारबद्ध खेळाडूंना निवड नाकारण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी जे काही उपाय शोधायचे आहेत, ते मी संचालकांवर सोपवतो," असे सॅमी म्हणाला. .जोसेफने ४२ कसोटी सामन्यांत १३० विकेट्स घेतल्या आहेत आणि तो तिन्ही फॉरमॅटमध्ये संघाचे प्रतिनिधित्व करतो. जोसेफच्या अनुपस्थितीतही संघ पाकिस्तानला कडवी टक्कर देईल, असा विश्वास सॅमीने व्यक्त केला. विंडीजच्या ताफ्यात शमार जोसेफ, केमार रोच, जेडन सील्स या जलदगती गोलंदाजांसह अष्टपैलू जस्टीन ग्रीव्ह्स व किमो पॉल हे आहेत..West Indies Test squad: रोस्टन चेस, जोमेल वॉरिकन, जोशुआ बिशॉप, तेजनरीन चंद्रपॉल, जोशुआ डा सिल्वा, जस्टीन ग्रिव्ह्स, काव्हेम हॉज, शे होप, आमीर जंगू, शमार जोसेफ, ब्रँडन किंग, किर्क मॅकेंझी, किमो पॉल, केमार रोच, जेडन सिल्स.Pakistan Test Squad : बाबर आझम ( कर्णधार), अब्दुल्लाह फझल, अवैस जाफर, अझान अवैस, घाजी घोरी, इमाम-उल-हक, मोहम्मद रिझवान, शान मसूद, आमेर जमाल, सलमान आघा, खुर्रम शाहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, साजिद खान, उबैद शाह, अली उस्मान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.