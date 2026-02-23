West Indies vs Zimbabwe: झिम्बाब्वे संघाचा वानखेडे स्टेडियमवर कस लागणार? विंडीजला खेळपट्टी अन्‌ वातावरणाचा फायदा होण्याची शक्यता

जयेंद्र लोंढे मुंबई : मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर आज दोन वेळचा विजेता वेस्ट इंडीज व यंदाच्या स्पर्धेत भुवया उंचावणारी कामगिरी करणारा झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये सुपर-८ फेरीची लढत रंगणार आहे..वेस्ट इंडीज संघाने यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकातील चार साखळी फेरीचे सामने भारतात खेळले आहेत. वेस्ट इंडीजने कोलकातामध्ये दोन अन् मुंबईमध्ये दोन सामने खेळताना क गटामधून आठ गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान पटकावले. वेस्ट इंडीजच्या संघाने वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंड व नेपाळ या दोन देशांना पराभूत करताना आपला ठसा उमटवला आहे..झिम्बाब्वेच्या संघाने ब गटातील साखळी फेरीतील सर्व सामने श्रीलंकेत खेळले. त्यांनी ब गटामधून पहिला क्रमांक पटकावला असला तरी आता त्यांना मुंबईत खेळावयाचे आहे. वानखेडे स्टेडियममधील खेळपट्टी व वातावरण वेस्ट इंडीजच्या खेळाडूंना चांगलेच माहीत असेल. यामुळे झिम्बाब्वे संघाचा उद्याच्या लढतीत कस लागणार, हे निश्चित आहे..WPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचं नशीब यूपीच्या हाती! हरमनप्रीत कौरची खेळी व्यर्थ, गुजरात जायंट्सने Eliminator मध्ये मारली एन्ट्री .वेस्ट इंडीजचे खेळाडू छान खेळ करताना दिसत आहेत. कर्णधार शेई होप याने दोन अर्धशतकांसह १५५ धावा फटकावल्या असून शिमरोन हेटमायरने आक्रमक फलंदाजी करताना १३४ धावा केल्या आहेत. शेरफेन रुदरफोर्ड याने १२६ धावा करताना निर्णायक क्षणी आपली धमक दाखवली आहे..T-20 World Cup : माजी विश्वविजेते आज मुंबईत लढणार; नेपाळ लढतीनंतर इंग्लंड सावध; दुसऱ्या विजयासाठी विंडीजचा प्रयत्न.जेसन होल्डर, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड यांनीही महत्त्वाच्या वेळी वेस्ट इंडीजला तारले आहे. रोमारियो शेफर्ड हा आयपीएलमधून मुंबई इंडियन्स संघामधून खेळतो. त्यामुळे वानखेडे स्टेडियममध्ये खेळण्याचा अनुभव या वेळी मदतीला धावून येऊ शकतो..इतिहास वेस्ट इंडीजच्या बाजूनेवेस्ट इंडीज-झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये आतापर्यंत चार टी-२० लढती पार पडल्या आहेत. वेस्ट इंडीजच्या संघाने तीन लढतींमध्ये विजय मिळवून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. टी-२० विश्वकरंडकात हे दोन देश एकदाच एकमेकांसमोर आले आहेत. या लढतीतही वेस्ट इंडीजनेच यश मिळवले आहे. झिम्बाब्वेने वेस्ट इंडीजला एकाच लढतीत पराभूत केले आहे. ही लढत २०१०मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये पार पडली होती. सध्या तरी इतिहास वेस्ट इंडीजच्या बाजूने झुकलेला दिसत आहे. .मुझरबानी, इव्हान्सचा प्रभाव झिम्बाब्वेच्या टी-२० विश्वकरंडकातील आतापर्यंतच्या प्रवासात दोन वेगवान गोलंदाजांनी मोठी कामगिरी बजावली आहे. ब्लेसिंग मुझरबानी याने नऊ, तर ब्रॅड इव्हान्स याने आठ फलंदाज बाद केले आहेत; मात्र श्रीलंकेतील गोलंदाजांना थोड्याशा पोषक असलेल्या खेळपट्ट्यांवर त्यांनी आतापर्यंत चमक दाखवली आहे. आता त्यांना फलंदाजांना पोषक असलेल्या वानखेडे स्टेडियवर प्रभाव टाकावा लागणार आहे. वानखेडे स्टेडियमच्या आऊटफिल्डवरही चेंडू वेगाने सीमारेषा गाठतो. सीमारेषाही नजीक आहेत. एकूणच काय तर झिम्बाब्वे संघ व्यवस्थापनाला या सर्व बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. .ब्रायन बेनेट तारणहार २२ वर्षीय ब्रायन बेनेट हा झिम्बाब्वेचा यंदाच्या स्पर्धेतील तारणहार ठरला आहे. त्याने तीन सामन्यांमधून दोन अर्धशतकांसह १७५ धावा फटकावल्या आहेत. त्याने यादरम्यान २२ चौकार मारले आहेत; मात्र एकही षटकार अद्याप त्याला मारता आलेला नाही. ब्रायन बेनेट याच्यासह झिम्बाब्वेच्या इतर फलंदाजांनाही मोठ्या प्रमाणात षटकार मारता आलेले नाही. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी आठ षटकार मारले असून वेस्ट इंडीजच्या फलंदाजांनी ३६ षटकारांचा पाऊस पाडला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.