Cricket

West Zone Cricket: अनुजा पाटीलच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम विभागाचा धमाका! उत्तर विभागावर २५ धावांनी प्रचंड विजय

West Zone Triumphs in Women’s T20 Cricket: सोविमा (नागालँड) येथे झालेल्या महिला टी-२० अंतिम फेरीत अनुजा पाटीलच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम विभागाने उत्तर विभागावर २५ धावांनी विजय मिळवला.
West Zone Cricket

West Zone Cricket

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सोविमा (नागालँड) येथे झालेल्या महिलांच्या आंतरविभागीय टी-२० क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत अनुजा पाटीलच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम विभागाने उत्तर विभागाचा पंचवीस धावांनी पराभव करून विजेतेपद पटकावले.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
players
Women Cricket
T20 Matches

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com