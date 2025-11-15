West Zone Cricket: अनुजा पाटीलच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम विभागाचा धमाका! उत्तर विभागावर २५ धावांनी प्रचंड विजय

पुणे : सोविमा (नागालँड) येथे झालेल्या महिलांच्या आंतरविभागीय टी-२० क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत अनुजा पाटीलच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम विभागाने उत्तर विभागाचा पंचवीस धावांनी पराभव करून विजेतेपद पटकावले..सोविमा मैदानावर शुक्रवारी झालेल्या अंतिम लढतीत पश्चिम विभागाने प्रथम फलंदाजी करताना चार बाद १६९ धावा केल्या यावेळी हुमायरा काझी आणि किरण नवगिरे या सलामीच्या जोडीने पहिल्या विकेटकरिता ३४ चेंडूंत ५५ धावांची भागीदारी केली. किरण नवगिरेने १८ चेंडूंत चार चौकार आणि दोन षटकारांसह ३४ धावांची खेळी केली..त्यानंतर, हुमायरा काझी आणि तेजल हसबनीस जोडीने संघाला सव्वाशे धावांचा टप्पा पार करून दिला. हुमायरा काझीने ४४ चेंडूंत आठ चौकार आणि एका षटकारासह ५८ धावांची खेळी केली. हुमायरा काझी व तेजल हसबनीस जोडीने दुसऱ्या विकेटसाठी ५६ चेंडूंत ७७ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर, अखेरच्या टप्प्यात अनुजाने पाटीलने फटकेबाजी केली. तेजल हसबनिसने ३५ चेंडूंत तीन चौकार आणि एका षटकारासह ४३ धावांची, तर अनुजा पाटीलने १५ चेंडूंत दोन चौकारांसह नाबाद २२ धावांची खेळी केली..प्रत्युत्तर देताना उत्तर विभागाची तीन बाद ४७ अशी स्थिती होती. त्यानंतर तानिया भाटिया आणि आयुषी सोनी जोडीने चौथ्या विकेटकरिता ४६ चेंडूंत ५४ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर आयुषी सोनी आणि नझमा जोडीला अखेरच्या २८ चेंडूंत ४३ धावाच करता आल्या व त्यांना चार बाद १४४ धावाच करता आल्या..या स्पर्धेतील ‘स्पर्धेची मानकरी’ हा मान किरण नवगिरेने पटकाविला. या संघाबरोबर मुख्य प्रशिक्षक म्हणून सौराष्ट्राचे निशांत जानी, सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून महाराष्ट्राचे (पुणे) चारूदत्त कुलकर्णी तर बारामतीचे सारंग बोधे हे व्हिडिओ ॲनालिस्ट म्हणून होते..Ranji Trophy: विदर्भाला पहिल्या डावात आघाडीची संधी; रणजी करंडक, विदर्भाच्या २८६ धावांना ओडिशाचे ६ बाद १२२ असे उत्तर.संक्षिप्त धावफलक :पश्चिम विभाग - (२० षटकांत) ४ बाद १६९ (हुमायरा काझी ५८, तेजल हसबनीस ४३, किरण नवगिरे ३४, अनुजा पाटील नाबाद २२, नझमा २-३४) विजयी विरुद्ध उत्तर विभाग - (२० षटकांत) ४ बाद १४४ (आयुषी सोनी नाबाद ५३, श्वेता शेरावत २८, तानिया भाटिया २५, नझमा नाबाद १८, साइमा ठाकोर १-२५, केशा १-२६, अनुजा पाटील १-२७)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.