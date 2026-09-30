तुझ्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? Rohit Sharma याला जड्डूचा सवाल; हिटमॅनचं उत्तर ऐकून रवी शास्त्रींही हसू लागले, Video Viral

JADEJA WANTED TO KNOW ROHIT SHARMA’S CELEBRATION SECRET: भारतीय संघाने वन डे क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली. वेस्ट इंडिजच्या ४०५ धावांचा यशस्वी पाठलाग करून भारताने आतापर्यंत त्यांच्या वन डे क्रिकेटमधील सर्वात मोठे लक्ष्य गाठले. कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) विश्वविक्रमी द्विशतक झळकावले, तर त्याला रोहित शर्माची तोडीसतोड साथ मिळाली. भारताने ४३.३ षटकांत ८ विकेट्स राखून सामना जिंकला आणि मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. या सामन्यात चर्चेत राहिले ते रोहित शर्माचे सेलिब्रेशन... त्याने तसं सेलिब्रेशन का केलं? .वन डे क्रिकेटमध्ये दुसऱ्यांदा ४००+ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला गेला. यापूर्वी २००६ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाच्या ४३८ धावांचे लक्ष्य गाठले होते. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना आणि धावांचा पाठलाग करताना, असे दोन द्विशतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये ट्रॅव्हिस हेडनंतर शुभमनचे नाव लिहिले गेले. रोहितने ७५ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावा केल्या, तर शुभमन १३३ चेंडूंत २६ चौकार व ८ षटकारांसह २२३ धावांची नाबाद खेळी केली. तत्पूर्वी विंडीजकडून जॉन कॅम्बेल ( १०१), शे होप ( १०४) व आमीर जांगू ( ११४) यांनी शतक झळकावले होते..IND vs WI 2nd ODI : भारताचा रेकॉर्ड ब्रेकिंग विजय! शुभमन गिलची दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड्सना गवसणी; रोहितची बॅट तळपली.द्विशतक झळकावणाऱ्या शुभमनला प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार दिला गेला आणि २०२२ नंतर त्याने वन डेत सर्वाधिक १० पुरस्कार जिंकले आहेत. विराट कोहली व ट्रॅव्हिस हेड ( ९) दुसऱ्या स्थानी आहेत. रोहितने आजच्या सामन्यात १०१ धावा करून वन डे क्रिकेटमध्ये १२ हजार धावांचा टप्पा ओलांडला आणि असा पराक्रम करणारा तो सचिन तेंडुलकर व विराट कोहलीनंतर तिसरा भारतीय व जगातील सातवा फलंदाज ठरला. त्याच्या शतकानंतरच्या सेलिब्रेशनची चर्चा रंगलीय....सामन्यानंतर समालोचक रवी शास्त्री यांनी रोहितला याच सेलिब्रेशनबाबत प्रश्न विचारला. कारण भारतीय खेळाडू एकमेकांचे अभिनंदन करत असताना रवींद्र जडेजाने हिटमॅनला त्याच्या सेलिब्रेशनचा अर्थ विचारला आणि तोच प्रश्न शास्त्री यांनी केला. त्यावर रोहित म्हणाला, "ते सेलिब्रेशन मी माझ्यापुरताच मर्यादित ठेवणार आहे. काही गोष्टी अशा असतात ज्या केवळ स्वतःपुरत्याच ठेवायच्या असतात आणि त्या इतरांसोबत शेअर करायच्या नसतात; त्यामुळे तो क्षण माझ्यासाठी खास होता.".तो पुढे म्हणाला, रवींद्र जाडेजाची इच्छा होती की, मी घसरत (स्लाइड करत) आणि उडी मारत आनंद साजरा करावा, पण ५० षटके क्षेत्ररक्षण आणि इतकी फलंदाजी केल्यानंतर मी तसे काही करणारच नव्हतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.