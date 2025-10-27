श्रेयस अय्यरला झालेली ‘spleen laceration’ दुखापत नेमकी काय आहे? ती किती गंभीर आहे, त्यामुळे जीवाला धोका उद्भवू शकतो का?

Shreyas Iyer health update after ICU admission in Sydney: भारताच्या वन डे संघाचा उप कर्णधार श्रेयस अय्यर याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात दुखापत झाली. झेल घेताना तो जोरात जमिनीवर आदळला आणि त्याच्या बरगड्यांना दुखापत झाली. तो बराच काळ मैदानावर पडून होता आणि बीसीसीआयच्या डॉक्टरांनी त्याला तातडीने मैदानाबाहेर नेले. त्यानंतर त्याला सिडनी येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. हाती आलेल्या वृत्तानुसार त्याला ‘Spleen Laceration’ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात ( ICU) हलवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे..श्रेयस अय्यरची दुखापत काय आहे? प्लीहा फुटणे ( Spleen Laceration) ही एक गंभीर दुखापत आहे. ज्यामुळे धोकादायक अंतर्गत रक्तस्त्राव होतो. Spleen Laceration अत्यंत रक्तवहिन्यासंबंधी आणि नाजूक असल्याने, तो पोटातील सर्वात असुरक्षित अवयवांपैकी एक आहे. त्याचे सहजपणे नुकसान होऊ शकते..Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयसला ICU मध्ये हलवलं; बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे झालाय आंतरिक रक्तस्राव, डॉक्टर म्हणतायेत....प्लीहा हा वरच्या डाव्या पोटात असलेला एक मऊ, मुठीच्या आकाराचा अवयव आहे. तो शरीरातील लाल रक्तपेशी आणि प्लेटलेट्सपैकी सुमारे एक चतुर्थांश फिल्टर करतो आणि साठवतो. तो संसर्गाशी लढण्यासाठी पांढऱ्या रक्तपेशी तयार करतो. तो फाटल्यामुळे गंभीर अंतर्गत रक्तस्त्राव होतो आणि त्वरित वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असते, अनेकदा शस्त्रक्रिया करावी लागते. प्लीहा फुटणे हे मार लागल्यामुळे होते. आघातानंतर लगेच किंवा अंतर्गत सूज आल्यामुळे नंतर प्लीहा फाटू शकते..प्लीहा फुटल्यानंतर कोणती लक्षणे दिसतात?रक्त कमी होणे आणि रक्तदाब जलद कमी होणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात . त्याशिवाय चक्कर येणे, मानसिक गोंधळ किंवा दिशाभूल होणे, धूसर दिसणे, अशक्तपणा, अस्वस्थता किंवा चिंता वाटणे, मळमळणे अशी लक्षणे दिसू लागतात..Prithvi Shaw : २८ चौकार, ३ षटकार! पृथ्वी शॉ याचे विक्रमी द्विशतक; रवी शास्त्री यांचा विक्रम थोडक्यात वाचला, वीरेंद्र सेहवागच्या पंक्तित जाऊन बसला.ही दुखापत किती गंभीर आहे आणि तिचे निदान व उपचार किती लवकर होतात यावर पुढील परिणाम अवलंबून असतो. गंभीर अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्यानंतर त्वरित उपचार न केल्यास काही तासांतच मृत्यू होऊ शकतो. फुटलेल्या प्लीहामधून बरे होण्यासाठी तीन ते १२ आठवडे लागू शकतात, परंतु ते तुमच्या दुखापतीच्या प्रमाणात आणि उपचारांवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.