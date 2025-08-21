Big Move: भारतीय खेळाडूंना द्यावी लागेल Bronco Test! जलदगती गोलंदाजांची दमछाक होणार; काय आहे ही टेस्ट?

बीसीसीआयने क्रिकेटपटूंसाठी रग्बी शैलीतील ‘ब्रॉन्को टेस्ट’ सुरू केली आहे.स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स यांच्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेतला गेला.Yo-Yo टेस्ट आणि २ किलोमीटर टाइम ट्रायलसह आता ब्रॉन्को टेस्टही फिटनेस मापदंड ठरणार आहे..Explained: Difference between Yo-Yo Test and Bronco Test in cricket : भारतीय क्रिकेटपटूंचा फिटनेस आणखी चांगला व्हावा यासाठी बीसीसीआयने रग्बी खेळाडूंसाठी वापरण्यात येणारी ‘ब्रॉन्को टेस्ट’ क्रिकेटपटूंसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चाचणीत २० मीटर, ४० मीटर आणि ६०मीटर धावणे असे टास्क असणार आहेत. भारतीय क्रिकेटपटूंनी उच्च पातळीची तंदुरुस्ती राखावी आणि त्यांची एरोबिक क्षमता सुधारावी यासाठी यासाठी ही चाचणी सुरू करण्यात आली आहे..भारतीय संघाचे स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षक एड्रियन ले रॉक्स यांनी ही सूचना केली आहे. जलदगती गोलंदाजांना व्यायामावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अधिक धावण्याचे मैल पूर्ण करावेत अशी त्यांची इच्छा आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हा देखील त्याच मताचा आहे. इंग्लंडमधील पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेनंतर हा निर्णय घेतला गेला. काही वेगवान गोलंदाजांची तंदुरुस्ती पातळी अगदीच चांगली नसल्याचे आढळून आले होते, तर वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज हा एकमेव गोलंदाज त्या मालिकेत सर्व सामने खेळला होता..काही अव्वल खेळाडूंनी आधीच बंगळुरू येथील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे ‘ब्रॉन्को टेस्ट’दिली आहे . बीसीसीआयने आधीच अव्वल क्रिकेटपटूंसाठी Yo-Yo टेस्ट आणि २ किलोमीटरचा टाइम ट्रायल फिटनेस टेस्ट म्हणून सुरू केला आहे..What’s the Bronco Test?‘ब्रॉन्को टेस्ट’ मध्ये खेळाडू २० मीटर शटल धावण्याने सुरुवात करतो, त्यानंतर ४० मीटर आणि ६० मीटर धावतो, असा हा एक सेट्स असतो. खेळाडूला अशा पाच सेट्स पूर्ण कराव्या लागतात. यानुसार खेळाडूला विश्रांती न घेता १२०० मीटर धावावे लागते. भारतीय खेळाडूंना सहा मिनिटांत ‘ब्रॉन्को टेस्ट’ पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.जूनमध्ये ले रॉक्स भारतीय संघात स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच म्हणून सामील झाले. जानेवारी २००२ ते मे २००३ पर्यंत त्यांनी भारतीय संघात याच पदावर काम केले आणि क्रिकेट साउथ आफ्रिका आणि आयपीएल संघ कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्जसोबतही काम केले .."सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे ब्रोन्को टेस्ट सुरू करण्यात आली आहे. भारतातील काही करारबद्ध खेळाडूंनी बंगळुरूला जाऊन ही चाचणी दिली आहे. स्पष्ट फिटनेस मानके सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रोन्को टेस्टचा वापर केला जात आहे. भारतीय क्रिकेटपटू, विशेषतः वेगवान गोलंदाज, पुरेसे धावत नाहीत, असे लक्षात आले आहे. खेळाडूंना सांगण्यात आले आहे की त्यांना अधिक धावावे लागेल," असे एका सूत्राने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.