Women’s World Cup 2025 Prize Money : वर्ल्ड कप जिंकल्यावर टीम इंडियाला किती कोटींचं बक्षीस मिळणार? ICC ने केलीय मोठी घोषणा

Women's World Cup 2025 prize money details: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना होणार आहे. भारतीय महिला संघाने उपांत्य फेरीत सातवेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा, तर आफ्रिकेने चारवेळच्या विजेत्या इंग्लंडचा पराभव केला. त्यामुळे यंदा आयसीसी वर्ल्ड कप स्पर्धेला नवा विजेता मिळणार हे पक्कं आहे. पण, विजेत्या संघाला व उपविजेत्यांना बक्षीस म्हणून किती रक्कम मिळणार आहे, हे माहित्येय का?.भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यामाने होत असलेल्या या महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेची आयसीसीने स्पर्धेपूर्वी घोषणा केली. आठ संघांचा समावेश असलेली ही स्पर्धा अंतिम टप्प्यात आली आहे आणि रविवारी India vs South Africa अशी जेतेपदाची मॅच होणार आहे. या स्पर्धेत एकूण १३.८८ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच भारतीय रकमेत १२३ कोटी बक्षीस रक्कम दिली जाणार आहे. २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल् मागील वर्ल्ड कप स्पर्धेत ३.५ दशलक्ष डॉलरच्या यंदाची बक्षीस रक्कम २९७ टक्क्यांनी अधिक आहे..ही एकूण बक्षीस रक्कम दोन वर्षांपूर्वी भारतात झालेल्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या १० दशलक्ष डॉलरच्या एकूण बक्षीस रकमेपेक्षा जास्त आहे. यंदाच्या महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विजेत्या संघाला ४.४८ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच ३९ कोटी पर्यंत बक्षीस रक्कम मिळेल. २०२२ मध्ये विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला १.३२ दशलक्ष डॉलर इतकी बक्षीस रक्कम मिळाली होती. रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यातील उपविजेता १९.७७ कोटी घेऊन जाईल..INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?.उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड या दोन्ही संघांना प्रत्येकी ९.८८ कोटी दिले जाणार आहेत. साखळी फेरीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक संघाला २.२० कोटी, तर या फेरीतील विजयानंतर जवळपास ३ कोटी बक्षीस दिले जाणार आहे..भारतीय संघाचा फायनलपर्यंतचा प्रवास...भारतीय संघाने पहिल्या लढतीत श्रीलंकेवर DLS नुसार ५९ धावांनी विजय मिळवलादुसऱ्या लढतीत भारताने शेजारी पाकिस्तानला ८८ धावांनी हरवलेत्यानंतर भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली.न्यूझीलंडविरुद्धचा अटीतटीचा सामना ५३ ( DLS) धावांनी जिंकून भारताने उपांत्य फेरीतील प्रवेश पक्का केला.बांगलादेशविरुद्धचा साखळी फेरीतील शेवटचा सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला.उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाचे ३३९ धावांचे लक्ष्य भारताने ५ विकेट्स राखून पार केले..