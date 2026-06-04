Cricket

Lalit Modi: हा कसला मूर्ख खेळ आहे?’ सचिन द्रविडसह दिग्गजांनी २००७ च्या T20 World Cup ला दिला होता नकार, ललित मोदींचा खुलासा..

Why Did Senior Indian Players Skip the 2007 T20 World Cup?:२००७ च्या पहिल्या टी-20 विश्वचषकासाठी अनेक भारतीय खेळाडूंनी नकार दिल्याचा मोठा दावा ललित मोदी यांनी केला आहे. युवराज सिंगच्या ६ षटकारांनंतर टी-20 क्रिकेटचे चित्र कसे बदलले, जाणून घ्या.
Why Did Senior Indian Players Skip the 2007 T20 World Cup

Why Did Senior Indian Players Skip the 2007 T20 World Cup

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Why Did Senior Indian Players Skip the 2007 T20 World Cup?: इंडियन प्रीमियर लीगचे(IPL) माजी अध्यक्ष ललित मोदी संदर्भात अनेक बातम्या समोर येत असतात आणि अशीच एक बातमी सध्या समोर आली आहे. त्यांनी २००७ च्या विश्वचषकासंदर्भात एक मोठा दावा केला आहे.

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