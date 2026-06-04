Lalit Modi: हा कसला मूर्ख खेळ आहे?’ सचिन द्रविडसह दिग्गजांनी २००७ च्या T20 World Cup ला दिला होता नकार, ललित मोदींचा खुलासा..

Why Did Senior Indian Players Skip the 2007 T20 World Cup?: इंडियन प्रीमियर लीगचे(IPL) माजी अध्यक्ष ललित मोदी संदर्भात अनेक बातम्या समोर येत असतात आणि अशीच एक बातमी सध्या समोर आली आहे. त्यांनी २००७ च्या विश्वचषकासंदर्भात एक मोठा दावा केला आहे..२००७ मध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत अनेक मोठ्या खेळाडूंनी खेळण्यास नकार दिला होता, असा दावा ललित मोदी यांनी केला आहे. पहिला टी-२० विश्वचषक भारतीय संघाने जिंकून इतिहास रचला होता, परंतु या मोठ्या दाव्यामुळे आता एक वेगळेच सत्य समोर आले आहे. ललित मोदी यांनी सांगितले की त्या वर्षी भारताच्या इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान त्यांनी स्वतः खेळाडूंशी संपर्क साधला होता आणि स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आग्रह केला होता..Lalit Modi : दाऊद इब्राहिम, धमक्या अन् क्रिकेटमधून एक्झिट? ललित मोदींच्या खुलाशामागचं सत्य काय? पॅन्टमध्येच केली होती लघवी.११ सप्टेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेत सुरू होणाऱ्या पहिल्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अगोदर भारताने १९ जुलै ते ८ सप्टेंबर २००७ या कालावधीत ३ कसोटी आणि ७ एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंडचा दौरा केला होता. त्यामध्ये सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड आणि सौरव गांगुली यांसारखे दिग्गज खेळाडू संघाचा भाग होते. मात्र भारताच्या टी-२० विश्वचषक संघात त्यांचा समावेश नव्हता..त्या संघात एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली युवराज सिंग, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सेहवाग, दिनेश कार्तिक, आर. पी. सिंग आणि इरफान पठाण यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश होता. ललित मोदी यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की अनेक खेळाडूंनी या स्पर्धेसाठी नकार दिला होता. ते म्हणाले, "२००७ मध्ये जेव्हा भारत इंग्लंड दौऱ्यावर होता, तेव्हा मी ड्रेसिंग रूममधील प्रत्येक खेळाडूकडे गेलो. मी त्यांना टी-२० खेळण्याची विनंती केली. पण ते म्हणाले, 'ललित, तू मस्करी करतोयस का? हा कसला मूर्ख खेळ आहे? आम्हाला तो खेळायचा नाही.'".ते पुढे म्हणाले, "ड्रेसिंग रूममधील जवळपास प्रत्येक खेळाडूने मला हेच सांगितले. त्यांचा दौरा खूप मोठा झाला होता आणि त्यांना कुटुंबासोबत वेळ घालवायचा होता. सुरुवातीला खेळाडूंना टी-२० क्रिकेटमध्ये फारसा रस नव्हता. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे." "आज एखादा खेळाडू विश्वचषक खेळणार नाही, हे लोक स्वीकारतील का? प्रचंड गदारोळ होईल," असेही मोदी म्हणाले..त्यामुळे बीसीसीआयने एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली युवा संघ दक्षिण आफ्रिकेत पाठवला. सध्याच्या परिस्थितीत असा निर्णय घेण्याची कल्पनाही कोणी करू शकणार नाही. त्यांनी मुख्य संघ न पाठवता युवा संघावर विश्वास दाखवला. "तेंडुलकर, द्रविड, सौरव गांगुली यांसारख्या दिग्गजांपैकी कोणीही टी-२० विश्वचषक खेळला नाही. आज जर कोणत्याही विश्वचषकासाठी भारतीय संघाऐवजी 'बी' संघ पाठवला, तर जनता आणि बोर्ड ते स्वीकारतील का?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..संघात वीरेंद्र सेहवाग, युवराज सिंग, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, इरफान पठाण आणि आर. पी. सिंग यांसारखे खेळाडू होते, ज्यांनी भारताच्या विजेतेपदाच्या मोहिमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पुढे ललित मोदी म्हणाले की सुरुवातीला टी-२० क्रिकेटवर कोणाचाच विश्वास नव्हता. "प्रेक्षक नसतील तर जाहिरात कुठून येणार आणि पैसा कुठून येणार? ज्या गोष्टीकडे प्रेक्षक पाहतात, त्यालाच जाहिरातदार पैसे देतात," असे ते म्हणाले..ते पुढे म्हणाले की त्या विश्वचषकात युवराज सिंगने एका षटकात ६ षटकार मारून इतिहास रचला. त्यांच्या मते, युवराजने ६ षटकार मारण्यापूर्वी या स्पर्धेला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र त्या ऐतिहासिक खेळीनंतर टी-२० क्रिकेटबद्दलची उत्सुकता आणि टीव्ही रेटिंग्स झपाट्याने वाढल्या.."युवराज सिंगने सहा षटकार मारण्यापर्यंत दक्षिण आफ्रिकेतील टी-२० विश्वचषकाला कोणतेही रेटिंग नव्हते. त्या दिवसानंतर सर्व काही बदलले," असा दावा मोदी यांनी केला. "मी एवढेच म्हटले होते की जो कोणी एका षटकात सहा षटकार मारेन किंवा सहा बळी घेईल, त्याला मी प्रोत्साहन देईन. जेव्हा कोणीही काही घडवून आणायला तयार नव्हते, तेव्हा मी ते घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. मला खात्री होती की टी-२० क्रिकेट यशस्वी होणारच," असेही ते म्हणाले.."तू नक्की २०० धावा करशील, फक्त..." आयपीएलचा बादशहा बनलेल्या वैभव सूर्यवंशीला ललित मोदींचा सल्ला, तू मोठा सेलिब्रिटी.. .भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानचा रोमांचक पराभव करून पहिल्या टी-२० विश्वचषकाचे विजेतेपद पटकावले. हा विजय टी-२० क्रिकेटच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो आणि पुढील वर्षी आयपीएलच्या प्रारंभालाही त्याने मोठी चालना दिली. असे ललित मोदी यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.