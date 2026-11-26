INDIA VS NEW ZEALAND 2ND TEST FREE MADHE KUTHE PAHATA YEIL? दक्षिण आफ्रिका विजयामागून विजय मिळवत जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीपर्यंत जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय संघावर दडपण वाढत चालले आहे आणि हा भार घेऊन शुभमन गिलचा संघ शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीत न्यूझीलंडचा सामना करायला उतरणार आहे. पहिला सामन्या विजय डोळ्यासमोर दिसत असताना भारताला अनिर्णित निकालावर समाधान मानावे लागले. न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी पाचव्या दिवशी चिवट खेळ करून मॅच ड्रॉ राखली. त्यामुळे WTC Table मध्ये भारताला फटका बसला आणि आता अंतिम फेरी गाठायची असल्यास क्राईस्टचर्चमधील हॅगली येथे होणारा हा सामना जिंकावा लागणार आहे. पण, हा सामना किती वाजता सुरू होणार? कुठे पाहता येणार? भारतात मॅच फ्रीमध्ये लाईव्ह कुठे दिसणार? .पहिल्या सामन्यात काय घडले?भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या कसोटीत सामन्यावर मिळवलेली पकड गमावली. न्यूझीलंडला पहिल्या डावात ७० धावांत ५ धक्के देऊनही भारताला झटपट डाव गुंडाळता आला नाही. किवींनी ३६८ धावा उभ्या केला आणि त्याला भारतीय फलंदाजांनी जबरदस्त पलटवार देताना ९ बाद ७२० धावांवर डाव घोषित केला. ३५२ धावांची पिछाडी भरून काढताना किवींची दमछाक झाली आणि त्यांनी १७६ धावांवर निम्मा संघ गमावला. पण, ग्लेन फिलिप्स व डॅरिल मिचेल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. पाचव्या दिवसाचा खेळ संपायला १५ षटकं शिल्लक असताना भारताने ड्रॉ निकाल मान्य केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test live telecastभारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना २७ नोव्हेंबरपासून क्राईस्टचर्चमधील हॅगली येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार हा सामना पहाटे ३.३० वाजता सुरू होईल. त्याआधी ३ वाजता टॉस होईल..IND vs NZ 2nd Test : प्रसिद्ध कृष्णा-वॉशिंग्टन सुंदर OUT, दोन मॅच विनर IN! दुसऱ्या कसोटीच्या Playing XI साठी गौतम गंभीर मोठा निर्णय घेणार.Where to watch IND vs NZ 2nd Test live in India?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. त्यामुळे, टीव्हीवर सामना पाहणारे दर्शक सोनी स्पोर्ट्स चॅनेलवर थेट सामन्याचा आनंद घेऊ शकतील. मोबाईल फोन किंवा लॅपटॉपवर SonyLIV ॲप आणि वेबसाइटवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. .Free मध्ये मॅच कुठे दिसेल?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना डीडी स्पोर्ट्सवर मोफत थेट प्रक्षेपणासाठी उपलब्ध असेल. डीडी फ्री डिश कनेक्शन असलेले दर्शक कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय सामन्याचा आनंद घेऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.