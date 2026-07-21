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Rohit Sharma: विराट कोहली, रोहित शर्मा भारताकडून पुढील सामना केव्हा खेळणार? कोणत्या संघांना भिडणार? जाणून घ्या डिटेल्स...

Rohit Sharma, Virat Kohli Nex India Match Date Revealed : भारताचे माजी कर्णधार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना क्रिकेटप्रेमींना काही काळ मैदानावर पाहता येणार नाही. दोघेही आता केवळ वन डे क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा कधी पाहायला मिळणार, याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.
Virat Kohli, Rohit Sharma next match for Team India

Virat Kohli, Rohit Sharma next match for Team India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli, Rohit Sharma next match for Team India: विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्या कडव्या संघर्षानंतरही भारताला तिसऱ्या वन डे सामन्यात इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला. २७ धावांनी विजय मिळवून इंग्लंडने वन डे मालिका २-१ अशी जिंकली. ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराटने ६० चेंडूंत ७४ धावांची खेळी केली, तर रोहितने ११० चेंडूंत १३८ धावा चोपल्या. रोहितने १२५.४५च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना ५ षटकार व १७ चौकार लगावले. रोहित व विराट यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ८७ चेंडूंत ११३ धावांची भागीदारी केली आणि यात रोहितनच्या ४८ चेंडूंत ७१ धावा होत्या. रोहितने या खेळीसह त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चाही टोलवून लावल्या.

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