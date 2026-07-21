Rohit Sharma: विराट कोहली, रोहित शर्मा भारताकडून पुढील सामना केव्हा खेळणार? कोणत्या संघांना भिडणार? जाणून घ्या डिटेल्स...

Virat Kohli, Rohit Sharma next match for Team India: विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्या कडव्या संघर्षानंतरही भारताला तिसऱ्या वन डे सामन्यात इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला. २७ धावांनी विजय मिळवून इंग्लंडने वन डे मालिका २-१ अशी जिंकली. ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराटने ६० चेंडूंत ७४ धावांची खेळी केली, तर रोहितने ११० चेंडूंत १३८ धावा चोपल्या. रोहितने १२५.४५च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना ५ षटकार व १७ चौकार लगावले. रोहित व विराट यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ८७ चेंडूंत ११३ धावांची भागीदारी केली आणि यात रोहितनच्या ४८ चेंडूंत ७१ धावा होत्या. रोहितने या खेळीसह त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चाही टोलवून लावल्या. .लॉर्ड्सवरील या ऐतिहासिक शतकानंतर रोहित पुन्हा टीम इंडियाच्या जर्सीत केव्हा दिसेल, याची उत्सुकता आहे. रोहित व विराट यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि आता ते केवळ वन डे फॉरमॅटमध्ये खेळतात. भारताचा एक संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली झिम्बाब्वे दौऱ्यावर दाखल झाला आहे, तर शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील कसोटी संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यासाठी रवाना होईल. अशात रोहित व विराट पुन्हा केव्हा खेळताना दिसतील?.IND vs SL Test Squad: बुमराह, जडेजाचे पुनरागमन; श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियात बदल होणार, नेमकं काय होणार?.When will Kohli and Rohit play their next game for India?भारतीय संघ सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३ सामन्यांची वन डे मालिका खेळणार आहे. २७, ३० सप्टेंबर आणि ३ ऑक्टोबर, अशा या तीन लढती होणार आहेत. या मालिकेतून रोहित व विराट पुन्हा चाहत्यांना खेळताना दिसतील. त्यानंतर पुन्हा काही आठवड्यांची विश्रांती आहे आणि त्यानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच वन डे सामन्यांच्या मालिकेसाठी जाणार आहे..'चक दे! इंडिया' चित्रपट पाहून हॉकी खेळण्याची प्रेरणा... साताऱ्याचा आदित्य ललागे वर्ल्ड कप संघात; पाकिस्तानला पाणी पाजण्यासाठी सज्ज.४, ७, १९, १३ आणि १५ नोव्हेंबर, असे पाच सामने खेळवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर विराट व रोहित डिसेंबर महिन्यात घरच्या मैदानावर होणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत मैदानावर दिसतील. झिम्बाब्वेविरुद्ध २०२७ जानेवारीत वन डे मालिका आहे आणि यात कदाचित दोघांना विश्रांती दिली जाऊ शकते. आयपीएल २०२७ पर्यंत रोहित व विराट किमान १४ वन डे सामने खेळणार आहेत. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया व झिम्बाब्वे येथे खेळवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.