IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स

India vs Afghanistan T20I TV channel and live streaming: भारतीय संघ बऱ्याच दिवसांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा ट्वेंटी-२० मालिका खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. BCCI ने अफगाणिस्तनविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी मंगळवारी १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर ही मालिका खेळवण्यात येणार असली तरी यजमानपद अफगाणिस्तान भूषवणार आहे. त्यामुळे घरच्याच मैदानावर पाहुणा म्हणून भारतीय संघाला खेळावे लागणार आहे. मालिकेसाठी दोन्ही संघांचे खेळाडू ठरले आहेत, तारखाही ठरल्या आहेत आणि आता या लढती LIVE कुठे पाहता येतील याची उत्सुकता आहे..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० त काही खास सुरूवात करता आली नाही. आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर टीम इंडियाला लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यावर संघाने विजयी लय पकडली असली तरी ती कायम राखण्याचे आव्हान आहेच. अशात आता भारताला तगड्या अफगाणिस्तानचा सामना करायचा आहे. १३ सप्टेंबरपासून ही मालिका सुरू होतेय आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची आहे..IND vs AFG : अभिषेक शर्मा OUT, वैभव सूर्यवंशीला पुन्हा संधी; टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये मोठा ट्विस्ट, काय आहे ५-२-४ फॉर्म्युला?.दोन्ही संघ -भारत - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिष्णोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा*अफगाणिस्तान - इब्राहिम झाद्रान, रहमनुल्लाह गुरबाज, नूर उल रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, आझमतुल्लाह ओमारजाई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, रसिख खान, नांगेयालिया खारोटे, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फझलहक फारुकी, अब्दुल्लाह आहमझाई, नवीन उल हक.भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.IND vs AFG: भारतीय संघ निवडताना BCCIने केलीय मोठी चूक; आयर्लंड, इंग्लंडपाठोपाठ अफगाणिस्तानही अय्यरच्या संघाला लोळवणार.Where to watch IND vs AFG T20I series:TV channel: Sony SportsLive stream: Fancodeही मालिका Fancode ॲपवर मोबाईल, वेब आणि कनेक्टेड टीव्हीवर थेट उपलब्ध असेल. त्याशिवाय चाहते जिओ टीव्ही/जिओ टीव्ही+, ॲमेझॉन प्राईम, क्रेक्स, जागरण, प्लेबॉक्स, वॉचो, टाटा प्ले बिंग आणि टाइम्स प्राईम यांसारख्या Fancode च्या वितरण भागीदारांद्वारे देखील सामने पाहू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.