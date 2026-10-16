IND vs WI 5th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा अंतिम टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

IND vs WI 5th T20 Live Streaming: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा आणि शेवटचा टी-२० सामना शनिवारी, म्हणजेच १७ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. चौथ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताचा २४ धावांनी पराभव केला. त्यामुळे पाच सामन्यांची ही मालिका आता २-२ अशी बरोबरीत आली आहे. आता अंतिम सामना जिंकणारा संघ मालिका आपल्या नावावर करेल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा असणार आहे. हा सामना नेमका कुठे आणि कधी पाहता येणार, याची माहिती जाणून घेऊया..सामना कधी आणि कुठे खेळवला जाणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. हा सामना बंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होईल. भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. त्यापूर्वी अर्धा तास आधी म्हणजेच ६.३० वाजता नाणेफेक होईल..Aaryavir Sehwag Century : १९ चौकार, ८ षटकार! वीरूच्या लेकाचा जलवा, आर्यवीर सेहवागने १४३ चेंडूंत कुटल्या १७३ धावा... .हा सामना थेट कुठे पाहता येणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा टी-२० सामना शनिवारी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर पाहता येईल. तसेच मोबाईलवर सामना पाहायचा असेल, तर जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. सामना पाहण्यासाठी सबस्क्रिप्शनची आवश्यकता आहे का, हे प्लॅटफॉर्मच्या अटींवर अवलंबून असेल..भारत आणि वेस्ट इंडिजचे टी-२० संघभारताचा टी-२० संघ श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि नमन धीर..Big Breaking : अर्शदीप सिंगची IND vs WI पाचव्या ट्वेंटी-२०तू माघार? भुवनेश्वर कुमारची एन्ट्री, टीम इंडियाची Playing XI जवळपास निश्चित .वेस्ट इंडिजचा टी-२० संघ :शाय होप (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड आणि शमर स्प्रिंगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.