Who is Auqib Nabi? रणजी स्पर्धेत ५५ विकेट्स घेणारा, वेगाचा नवा बादशाह... दिनेश कार्तिकने केले कौतुक; भारतीय संघात तो हवा...

Auqib Nabi 55 wickets Ranji Trophy season : रणजी करंडक स्पर्धेच्या २०२५-२६ च्या पर्वात एक नाव सध्या जास्त चर्चेत आले आहे... ते म्हणजे औकिब नबी... जम्मू काश्मीर संघाने रणजी करंडक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करताना इतिहास घडवला. जम्मू काश्मीरच्या या ऐतिहासिक कामगिरीत वेगवान गोलंदाज औकिब नबी याचा सिंहाचा वाटा आहे आणि अंतिम सामन्यात त्याने कर्नाटकच्या नाकी नऊ आणले आहेत. लोकेश राहुल, करुण नायर या भारतीय संघातील स्टार फलंदाजांना अकिबने रणजी फायनलमध्ये घरचा रस्ता दाखवला... KL Rahul तर त्याच्या गोलंदाजीसमोर चाचपडलाच होता. औकिब नबीची ही कामगिरी सर्वांना अचंबित करणारी आणि कौतुकास पात्र ठरतेय. .जम्मू-काश्मीरमधील बारामूलासारख्या भागातून येऊन राष्ट्रीय स्तरावर छाप पाडणे ही स्वतःमध्ये मोठी कामगिरी आहे. त्याची गोलंदाजीतील धार, नव्या चेंडूवरील नियंत्रण आणि डेथ ओव्हर्समधील प्रभावी मारा यामुळे तो लवकरच भारतीय संघात दिसेल, असा दावा आता केला जातोय. भारतीय संघाला सातत्यपूर्ण वेगवान गोलंदाजांची गरज असताना, औकिब नबीसारखा तरुण गोलंदाज भविष्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो..भारतीय संघाचा माजी फलंदाज दिनेश कार्तिक ( Dinesh Karthik) यानेही औकिबचे कौतुक केले आहे. त्याने ट्विट केले की, "रणजी ट्रॉफीचे हे पर्व पाहताना आणि त्याचे बारकाईने अनुसरण करताना, मी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगू शकतो की, हा खेळ खेळणाऱ्या आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करू इच्छिणाऱ्या सर्व तरुण मुला-मुलींसाठी, औकिब नबी हा प्रेरणास्तान ठरतोय. त्याने जी कामगिरी केलीय, ती मागील बऱ्याच वर्षांपासून एखाद्या वेगवान गोलंदाजाकडून पाहायला मिळालेली नाही. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वर्चस्व आणि जवळजवळ एकट्याने संघासाठी ही स्थानिक स्पर्धा जिंकली आहे. राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी ही कामगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे."."या संपूर्ण मोहिमेत तंदुरुस्ती, लांब स्पेल आणि वेगवेगळ्या मातीत गोलंदाजी करणे, हवामानाशी जुळवून आणि वेगवान गोलंदाजाला मदत करणारी खेळपट्टी नसतानाही तो त्याच्या संघासाठी प्रत्येक वेळी विश्वासाने उभा राहिला आहे. औकिब, तू एक परिपूर्ण विजेता आहेस आणि आशा करतो की तुला भरपूर यश मिळेल," असेही DK ने लिहिले."इच्छाशक्ती, कौशल्य आणि लवचिकतेतून यशाचे दार कसे उघडले जाते," हे तू दाखवलेस..औकिब नबीने रणजी करंडक स्पर्धेतील या पर्वात १० सामन्यांत ५५ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि तो यंदाच्या हंगामात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा दुसरा गोलंदाज ठरला आहे. त्याने कर्नाटकविरुद्धच्या फायनलमध्ये तीन विकेट्स घेताना संघाला चांगली सुरूवात करून दिली. जम्मू काश्मिरच्या ५८४ धावांचा पाठलाग करताना कर्नाटकने १८३ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या आहेत. मयांक अग्रवाल ११६ धावांवर खेळतोय. औकिबने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत मध्य प्रदेशविरुद्ध १२ आणि उपांत्य फेरीत बंगालविरुद्ध ९ विकेट्स घेतल्या होत्या..त्याने ४० प्रथम श्रेणी सामन्यांत १५१ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ९६७ धावाही केल्या आहेत. ३६ लिस्ट ए व ३४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने अनुक्रमे ५६ व ४३ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर एक शतकही आहे