Forgotten Indian domestic cricketers Dhiraj Jadhav with outstanding records : भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी नेहमीच स्पर्धा पाहायला मिळाली... ज्यांनी संधीचं सोनं केलं, ते दीर्घकाळ संघात राहिले, परंतु देशातंर्गत क्रिकेटचं मैदान गाजवूनही बरेच खेळाडू टीम इंडियाची दारं ठोठावून माघारी परतले. त्यामध्ये अमोल मुझूमदार ते जलाज सक्सेना अशी अनेकांची नावं येतील. पण, आज आपण अशा खेळाडूबाबत बोलणार आहोत, जो टीम इंडियात सचिन तेंडुलकरचा रिप्लेसमेंट म्हणून आला होता, परंतु गौतम गंभीरमुळे विस्मृतीत हरवून गेला. .देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गंभीरपेक्षा सरस कामगिरी करणारा हा खेळाडू, अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. महाराष्ट्रातील मालेगाव येथील धीरज जाधव ( Dhiraj Jadhav ) हा तो खेळाडू आहे. २००३-०४ मध्ये धीरजने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. रणजी करंडक आणि दुलीप ट्रॉफीमध्ये त्याने केवळ १५ डावांत १०३.७५ च्या सरासरीने १,२४५ धावा केल्या. यामध्ये दोन द्विशतकांसह पाच शतकांचा समावेश होता. त्यानंतर हृषिकेश कानिटकर ( ९३५) हा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. गौतम गंभीरही ८७७ धावा करून भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी जोर लावत होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India vs Pakistan Live Score : भारताचा लाजीरवाणा पराभव, पाकिस्तानने २३ चेंडूंत ९१ धावा करून जिंकली मॅच; कृणाल पांड्याच्या एका षटकात ३१ धावा\n.धीरज जाधवला संधी मिळाली अन्...धीरज जाधवला केनियाच्या दौऱ्यावर तिरंगी मालिकेत महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारत अ संघात संधी मिळाली. त्याने वन डे मालिकेत २५७ धावा केल्या आणि पाकिस्तान 'अ' संघाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात ११२ चेंडूंतील ८९ धावांची महत्त्वाची खेळी खेळली केली. त्याला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. त्याने केनियाविरुद्धच्या तीन दिवसीय सामन्यात २६० धावांची नाबाद खेळी केली आणि भारत 'अ' संघाला ४९२ धावांचा डोंगर उभारण्यास मदत केली. .२००४ च्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी दौऱ्यापूर्वी, वरिष्ठ भारतीय संघ आणि भारत अ यांच्यात एक सराव सामना खेळला गेला. धीरजने भारत अ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना अनिल कुंबळे, हरभजन सिंग, झहीर खान आणि इरफान पठाण यांसारख्या गोलंदाजांच्या आव्हानाला सामना केला आणि ११३ धावा केल्या. एका महिन्यानंतर, मुंबईत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या चौथ्या कसोटीसाठी त्याला आणि गंभीर या दोघांनाही भारतीय संघात बोलावण्यात आले. आकाश चोप्राला संघातून वगळल्यामुळे सलामीच्या फलंदाजाची जागा रिक्त झाली होती, पण गौतम गंभीरला संधी मिळाली..Mumbai Indians New Captain? पोलार्डने जुन्या भिडूंना एकत्र आणले! आता रोहित शर्माला कॅप्टन बनवण्याची तयारी, पण एक अडचण....एका वर्षापेक्षा कमी काळानंतर, सचिन तेंडुलकरच्या जागी कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघात परत बोलावले, परंतु त्याचे पदार्पण झाले नाही. ऑगस्ट २००५ मध्ये तेंडुलकर कोपराच्या शस्त्रक्रियेतून सावरत होता. भारताला झिम्बाब्वेमध्ये दोन कसोटी सामने खेळायचे होते. दुखापतीमुळे तेंडुलकरने कसोटी मालिकेतून माघार घेतली. निवड समितीने त्याच्या जागी धीरजचा समावेश केला. पण वीरेंद्र सेहवाग आणि गंभीर सलामीची जोडी कायम राहिली.धीरजने एकूण १११ प्रथम-श्रेणी सामन्यांत २३ शतकं आणि ३१ अर्धशतकांसह ५०.८५ च्या सरासरीने ७,६७९ धावा केल्या. केनियाविरुद्ध नाबाद २६० ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या होती. आपल्या लिस्ट ए कारकिर्दीत त्याने पाच शतकांसह ४३.२२ च्या सरासरीने २,०७५ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.