Who Is Gurnoor Brar? मोहम्मद शमीपेक्षा ६.५ फुटाच्या गोलंदाजाची कसोटी व वन डे संघात निवड करावी वाटली! हा खेळाडू आहे तरी कोण?

Gurnoor Brar India squad selection story : भारताच्या वन डे व कसोटी संघाची मंगळवारी बीसीसीआयने घोषणा केली. सर्व फॉरमॅटमधील कामगिरीच्या आधारावर भारतीय खेळाडूंची निवड होण्याच्या प्रथेला छेद देत गुरनूर ब्रारची निवड केली. ६ ते २० जून दरम्यान अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या आगामी मालिकेसाठी कसोटी आणि वन डे संघात ब्रारची निवड झाली आहे. ऐकिकडे मोहम्मद शमीसारख्या अनुभवी गोलंदाजाला वगळले असताना ब्रारची निवड सर्वांना आश्चर्यचकित करणारी ठरली. ६ फूट ५ इंच उंचीच्या या वेगवान गोलंदाजाने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत फक्त एकच सामना खेळला आहे, जो त्याने २०२३ च्या हंगामात पंजाब किंग्स संघाकडून खेळला होता..पंजाबचा ब्रार सध्या आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्स संघाकडून खेळतो. २०२५ च्या मेगा लिलावात शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघाने त्याला १.३ कोटी रुपयांना विकत घेतले होते, परंतु त्याने अद्याप GTसाठी पदार्पण केलेले नाही. मात्र, तो पुढच्या महिन्यात गिलच्या नेतृत्वाखाली कसोटी आणि वन डे या दोन्ही प्रकारात भारतासाठी पदार्पण करू शकतो..IND VS AFG 2026 SQUAD: "त्याची चर्चाच झाली नाही..."; मोहम्मद शमीला वगळण्यावर अजित आगरकरचं स्फोटक वक्तव्य.Who Is Gurnoor Brar?गुरनूर ब्रारचे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पंजाब संघाकडून खेळतो. २५ वर्षीय खेळाडू प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये भारत 'अ' संघाचा नियमित सदस्य राहिला आहे. गेल्या वर्षी, भारत 'अ' आणि ऑस्ट्रेलिया 'अ' यांच्यातील अनधिकृत कसोटी मालिकेत दोन सामन्यांत आठ बळी घेऊन तो संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता. त्याने दक्षिण आफ्रिका 'अ' विरुद्ध वन डे सामनेही खेळले आणि चार बळी घेतले..प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये गुरनूरने १८ सामन्यांमध्ये २७.३० च्या सरासरीने ५२ बळी घेतले आहेत. तसेच, त्याने लिस्ट ए आणि ट्वेंटी- २० प्रकारात प्रत्येकी नऊ सामने खेळले असून अनुक्रमे १२ बळी (६.४७ इकॉनॉमी) आणि १० बळी (१०.८१ इकॉनॉमी) मिळवले आहेत..IND VS AFG 2026 Squad: रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम! उप कर्णधारपदावरून उचलबांगडी; ३ वर्षानंतर 'या' खेळाडूकडे पुन्हा जबाबदारी.त्याची आकडेवारी लक्षवेधी नसली तरी, त्याच्या मूळ गुणांमुळेच गुरनूरला संधी दिली. त्याच्या उंच उंचीमुळे त्याला चेंडूला अतिरिक्त उसळी मिळवून देण्यास आणि वेगवान गती देण्यास मदत होते, ज्यामुळे त्याच्याकडे एक अद्वितीय कौशल्य आहे, ज्याची सध्या भारतीय क्रिकेटमध्ये कमतरता आहे.