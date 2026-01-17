Cricket

गुज्जूभाई...! पहिल्याच षटकात सलग दोन विकेट्स; पाकिस्तानी आडवा आला, नाहीतर भारतीय वंशाच्या गोलंदाजाची होती हॅटट्रिक

Who is Jerrssis Wadia Indian born bowler in BBL ? एडिलेड स्ट्रायकर्सकडून खेळणाऱ्या भारतीय वंशाच्या जेर्सिस वाडिया याने सामन्याच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये खळबळ उडवून दिली. वाडियाने पहिल्या दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेतल्या.
India-born Jerrssis Wadia took two wickets in his first two balls for Adelaide Strikers in BBL

Swadesh Ghanekar
Jerrssis Wadia takes two wickets in first two balls BBL : मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध ए़डिलेड स्ट्रायकर्स यांच्यातल्या बिग बॅश लीगमधील सामन्यात दमदार कामगिरी पाहायला मिळाली. भारतीय वंशाच्या जेर्सिस वाडियाने सामन्याच्या पहिल्या षटकाच्या पहिल्या दोन चेंडूंवर रेनेगेड्सच्या दोन फलंदाजांना भोपळ्यावर बाद केले. वाडियाने पहिल्या चेंडूवर टीम सेईफर्टला गोल्डन डकवर यष्टिरक्षक अॅलेक्स केरीकरवी झेलबाद केले. त्यानंतर जॅक फ्रेझर मॅकगर्कलाही गोल्डन डकवर रिटर्न कॅच घेत कॉट अँड बोल्ड करून माघारी पाठवले. रेनेगेड्सने दोन चेंडूंत दोन विकेट्स गमावल्या.

