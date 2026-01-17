गुज्जूभाई...! पहिल्याच षटकात सलग दोन विकेट्स; पाकिस्तानी आडवा आला, नाहीतर भारतीय वंशाच्या गोलंदाजाची होती हॅटट्रिक

Jerrssis Wadia takes two wickets in first two balls BBL : मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध ए़डिलेड स्ट्रायकर्स यांच्यातल्या बिग बॅश लीगमधील सामन्यात दमदार कामगिरी पाहायला मिळाली. भारतीय वंशाच्या जेर्सिस वाडियाने सामन्याच्या पहिल्या षटकाच्या पहिल्या दोन चेंडूंवर रेनेगेड्सच्या दोन फलंदाजांना भोपळ्यावर बाद केले. वाडियाने पहिल्या चेंडूवर टीम सेईफर्टला गोल्डन डकवर यष्टिरक्षक अॅलेक्स केरीकरवी झेलबाद केले. त्यानंतर जॅक फ्रेझर मॅकगर्कलाही गोल्डन डकवर रिटर्न कॅच घेत कॉट अँड बोल्ड करून माघारी पाठवले. रेनेगेड्सने दोन चेंडूंत दोन विकेट्स गमावल्या..वाडियाला हॅटट्रिकची संधी होती आणि प्रेक्षक टाळ्यांचा कडकडाट करून त्याचे मनोबल उंचावतही होते. फलंदाजीला आलेल्या मोहम्मद रिझवानला जाळ्यात ओढण्यासाठी स्लीपमध्ये खेळाडूही उभा केला होता. पण, रिझवानने तिसरा चेंडू सरळ बॅटन कव्हरच्या दिशेने खेळला अन् वाडियाची हॅटट्रिक हुकली. पण, पाचव्या षटकात रिझवान ( १७) हेन्री थॉर्नटनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला आणि पाठोपाठ जॉश ब्राऊनही ( ६) हसन अलीच्या चेंडूवर बाद झाला. रेनेगेड्सने २७ धावांत ४ फलंदाज गमावले..Who is Jerrssis Wadia?जेर्सिस वाडिया हा २४ वर्षीय उदयोन्मुख क्रिकेटपटू आहे आणि मैदानावरील अष्टपैलू कौशल्याने लवकरच लक्ष वेधून घेतले आहे. तो डावखुरा फलंदाज आणि स्लो डावखुरा ऑर्थोडॉक्स गोलंदाज आहे. बीबीएल २०२५-२६ हंगामात ब्रिस्बेन हीटविरुद्ध त्याने पहिल्या तीन चेंडूत तीन षटकार मारले आणि सामना त्याच्या संघाच्या बाजूने वळवला. त्याने १६ चेंडूत ३४ धावांची खेळी करून अॅडलेड स्ट्रायकर्सच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली..१८ चौकार, ३ षटकार! जडेजाच्या नाबाद १६५ धावांच्या खेळीने संघ फायनलमध्ये पोहोचला, २९२ धावांचे लक्ष्य सहज केले पार....भारतीय वंशाचा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू जेर्सिस वाडियाचा जन्म २२ नोव्हेंबर २००१ रोजी गुजरातमधील वडोदरा येथे झाला.ऑस्ट्रेलियाला जाण्यापूर्वी वाडियाला लहान वयातच क्रिकेटची आवड निर्माण झाली आणि त्याने वडोदरा येथे १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्येही खेळले. डिल्झन वाडिया हे जेरिस वाडियाचे वडील आहेत, जे एक अभिनेते आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या क्रिकेट प्रवासाला पाठिंबा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.