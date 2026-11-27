Ketan Mhatre inspiring cricket journey from Mumbra to ISPL : टेनिसक्रिकेट खेळून करिअर घडेल की नाही, याबाबत समाजात साशंकता असायची. पण जिद्द, मेहनत, घरच्यांचा भक्कम पाठिंबा आणि त्याहून अधिक 'मैत्री'ची साथ असेल, तर यशाचा प्रत्येक टप्पा अधिक अर्थपूर्ण होतो. मुंब्रा ते वाकळण आणि तिथून थेट ISPL च्या मोठ्या मंचापर्यंत मजल मारणारा क्रिकेटपटू केतन म्हात्रे याने एक प्रेरणादायी आदर्श घालून दिला आहे. इंडियन स्ट्रीट प्रीमिअर लीग ( Indian Street Premier League) ने केतनसारख्या अनेक खेळाडूंना प्रतिभा दाखवण्याचं व्यासपीठ दिलं. ISPL मध्ये गतविजेत्या चेन्नई सिंगम्सने चौथ्या हंगामासाठी त्याला 'राईट टू मॅच'कार्ड वापरून २०.०५ लाख किमतीला पुन्हा आपल्या ताफ्यात घेतले आहे. केतनने त्याच्या प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल 'Sakal Digital' सोबत मारलेल्या मनमोकळ्या Exclusive गप्पा...लहानपणापासून आणि शालेय-कॉलेज जीवनापासूनच केतनला क्रिकेटचे वेड होते. ऊन-पाऊस कशाचीही तमा न बाळगता तो मैदानावर जायचा. ठाणे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या वाकळण या गावातून केतनच्या टेनिस क्रिकेटला सुरुवात झाली. त्याने आपले बालपण मामाकडे म्हणजेच मुंब्रा येथे घालवले आणि त्यानंतर वाकळण गावातील 'आई गावदेवी क्रिकेट क्लब'कडून त्याने खेळायला सुरुवात केली. गावदेवी आईच्या आशीर्वादानेच आपला प्रवास सुरू झाला आणि आजवर या कृपेनेच आपण चांगला खेळ करत असल्याचे केतन आवर्जून सांगतो. ६ डिसेंबर ते ३ जानेवारी २०२६ या कालावधीत गोव्यातील वेर्ना येथील 1919 स्पोर्ट्झ क्रिकेट स्टेडियममध्ये आयएसपीएलच्या चौथ्या हंगामाचे आयोजन केले गेले आहे. .Who Was India’s First Test Cricketer? गुरनूर ब्रारला ३२१ क्रमांकाची कसोटी कॅप; पण, भारताची 'नंबर १ कॅप' नावावर असलेला खेळाडू कोण? २९व्या वर्षी झालेलं अकाली निधन.वाकळण गावातील टेनिस बॉल संघात बराच काळ १२ वा खेळाडू म्हणून त्याला मैदानाबाहेर बसावे लागले, मात्र मिळालेल्या पहिल्याच संधीचे त्याने सोनं केलं. संघातील एक प्रमुख खेळाडू जखमी झाल्याने केतन अंतिम ११ मध्ये आला आणि त्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिले नाही. २०१६ मध्ये क्रिकेटच्या मैदानातून पहिली बाईक जिंकल्यानंतर केतनच्या यशाची घौडदौड सुरू झाली. आजवर त्याने क्रिकेटमधील विविध स्पर्धांतून तब्बल ४१ बाईक्स आणि ७ फोर-व्हीलर गाड्या बक्षीस म्हणून पटकावल्या आहेत. मात्र, या यशाच्या चकाकीत तो आपल्या जुन्या दिवसांना आणि ज्यांनी कठीण काळात खांद्याला खांदा लावून साथ दिली, त्या मित्रांना विसरलेला नाही..केतनने सांगितले की,"त्याला मिळालेल्या ४१ बाईक्सपैकी तब्बल १५ ते १६ बाईक्स त्याने आपल्या मित्रांना भेट दिल्या आहेत. "माझ्यावर कोणतेही संकट आले, कठीण प्रसंग उभा राहिला, तेव्हा हेच मित्र माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. आज माझ्याकडे जे काही आहे, त्यात त्यांचाही मोठा वाटा आहे." हे सांगताना केतनच्या शब्दांतून मित्रांप्रती असलेली कृतज्ञता स्पष्ट जाणवत होती..सफाई कामगार...केतनच्या या प्रवासात त्याच्या कुटुंबाचा आणि विशेषतः आईचा मोठा वाटा आहे. "क्रिकेट खेळ, पण नोकरीही कर," हा आईचा सल्ला शिरोधार्य मानत केतन २०१७ पासून नवी मुंबई महानगरपालिकेत (सफाई कामगार विभागात) नोकरी करत आहे. स्पर्धेच्या काळात रजा टाकून तो क्रिकेट आणि नोकरी या दोन्ही गोष्टींचा उत्तम समतोल साधतो. आपल्या मुलाचे नाव विचारून लोक जेव्हा आई-वडिलांना अभिमानाने सांगतात, तेव्हा त्यांना मिळणारा आनंदच केतनसाठी मोठी पावती आहे..रोहित शर्मा आदर्शरोहित शर्माला आपला आयडॉल मानणारा केतन सध्या 'चेन्नई सिंघम' संघाकडून चौथा सीझन खेळणार आहे. ISPL सारख्या मोठ्या मंचाने आणि लिलावाने खेळाडूंना नवी ओळख आणि प्रतिष्ठा दिली असून, रस्त्यावर चालताना सेल्फी आणि फोटोंसाठी विचारले जाते तेव्हा आपला प्रवास सार्थकी लागल्याची भावना केतन व्यक्त करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.