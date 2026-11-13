Mahli Beardman Equals 38-Year-Old Record : भारताविरुद्ध चौथ्या वन डेत न्यूझीलंडने ३३३ धावांचा डोंगर उभा केलेला असताना दुसरीकडे पर्थवर इंग्लंडने २१ वर्षीय गोलंदाज महली बियर्डमनसमोर शरणागती पत्करलेली पाहायला मिळाली. या मध्यमगती गोलंदाजाने पदार्पणाच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी आपल्या पहिल्या सहा षटकांत त्याने १८ धावांत पाच विकेट्स घेतल्या. वन डेत पदार्पण करण्यापूर्वी ११ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २१ फलंदाजांना बाद करणारा बियर्डमन, वन डे पदार्पणात पाच बळी घेणारा केवळ दुसरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ठरला आहे. त्याच्या या भेदक माऱ्यामुळे इंग्लंडने १९ षटकांत ६५ धावांत ८ फलंदाज गमावले. .बियर्डमननेटोनी डोडमाइडच्या ३८ वर्षे जुन्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे, ज्याने ऑस्ट्रेलियासाठी आपल्या पहिल्याच वन डे सामन्यात ७.२ षटकांत २१ धावा देऊन ५ बळी घेतले होते. बियर्डमनने आणखी एक बळी घेतला, तर तो वन डे पदार्पणात सहा बळी घेणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन खेळाडू ठरेल.आतापर्यंत जगातील तीन गोलंदाजांनी वन डे पदार्पणातच सहा बळी मिळवले आहेत, तर स्कॉटलंडच्या एका गोलंदाजाने सात फलंदाजांना बाद केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.दोन T20 World Cup, २ कसोटी वर्ल्ड कप फायनल, चॅम्पियन्स ट्रॉफी अन् वन डे वर्ल्ड कप...; ICC च्या बैठकीत बऱ्याच हालचाली.झेव्हियर बार्टलेट व स्पेन्सर जॉन्सर यांनी इंग्लंडचे सलामीवीर टॉम बँटन ( २५) व बेन डकेट ( ९) यांना माघारी पाठवल्यानंतर बियर्डमनने कहर केला. त्याने जो रूट ( १७), हॅरी ब्रूक ( १), जॉर्डन कॉक्स ( २), सॅम कुरन ( ०) आणि लियाम डॉसन ( ०) यांच्या विकेट्स घेतल्या. त्याने पहिला स्पेल ६-१-१८-५ असा संपवला. विल जॅक्स व गस एटकिन्सन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि ३० षटकांत त्यांनी संघाला सावरले. पण, १३१ धावांत संपूर्ण संघ तंबूत परतला. बियर्डमनने सहावी विकेट घेऊन इतिहास रचला.. पदार्पणात सहा विकेट्स घेणारा तो पहिला ऑसी गोलंदाज ठरला. .स्पेन्सर जॉन्सनने त्याच्याच गोलंदाजीवर जेमी ओव्हरटनचा अफलातून झेल घेत डावातील त्याचा दुसरा बळी टिपला..Who is Mahli Beardman?महली बियर्डमैन याचा जन्म ३१ ऑगस्ट २००५ रोजी डन्सबोरो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया येथे झाला. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आणि बिग बॅश लीगमध्ये (BBL) पर्थ स्कॉर्चर्स संघाचे प्रतिनिधित्व करतो. तो उजव्या हाताने फलंदाजी आणि उजव्या हाताने १४० किमी/तास पेक्षा जास्त वेगाने गोलंदाजी करतो. २०२४ च्या आयसीसी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध १५ धावांत ३ बळी घेत ऑस्ट्रेलियाला विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कामगिरीसाठी त्याला 'सामनावीर' पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.