Who is Manav Suthar?: कोण आहे मानव सुथार? पहिल्याच कसोटीत 6 विकेट्स घेऊन चर्चेत आलेल्या टीम इंडियाच्या नव्या स्टारची कहाणी"

Six-Wicket Haul Against Afghanistan Who is Manav Suthar: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG) यांच्यात शनिवारपासून एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. हा सामना न्यू चंदीगड येथील मुल्लापूर मैदानावर खेळला जात आहे. सामन्यात भारतीय कर्णधार शुभमन गिल(Shubman Gill)याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो भारतासाठी फायदेशीर ठरला. भारतीय फलंदाजांनी या सामन्यात दमदार कामगिरी केली. भारताकडून शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शानदार फलंदाजी करत अनुक्रमे १२६ आणि १०० धावा केल्या..पदार्पण असावं तर मानव सुथारसारखंमानव सुथारने ६ जून रोजी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात कसोटी पदार्पण केले. तो भारताकडून कसोटी कॅप मिळवणारा ३१९वा खेळाडू ठरला. आपल्या फिरकीच्या जोरावर त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विशेष छाप पाडली आहे..IND vs AFG: मानव सुथारचा कहर! अफगाणिस्तान १५२ धावांत गारद; भारताने दिला फॉलो-ऑन, विजय आता फक्त औपचारिकता?".मानव सुथार हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये राजस्थानकडून खेळतो. त्याने २०२२-२३ च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात ६ सामन्यांत ३९ बळी घेतले होते. तसेच २५ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये ३४ विकेट्स घेतल्या असून ३५० धावाही केल्या आहेत. त्याने २९ टी-२० सामने खेळले असून त्यात २५ विकेट्स आणि ९४ धावा केल्या आहेत..आयपीएलमध्ये गुजरातकडून खेळतोमानव सुथार हा इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळतो. विशेष म्हणजे, ज्या संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आहे, त्याच शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली मानवने भारतीय कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे.गुजरात टायटन्सने मानव सुथारला २०२४ मध्ये आपल्या संघात सामील केले होते. त्यानंतर २०२६ च्या लिलावातही संघाने त्याला कायम ठेवले. मात्र, रशीद खान आणि नूर अहमद यांसारखे दिग्गज फिरकीपटू संघात असल्यामुळे त्याला जास्त सामने खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्याने आतापर्यंत ५ आयपीएल सामने खेळले असून ४ डावांत २ बळी घेतले आहेत..कोण आहे मानव सुथार?मानव सुथार हा राजस्थानमधील श्रीगंगानगर या छोट्याशा जिल्ह्यातील एका सर्वसामान्य कुटुंबातील खेळाडू आहे. त्याचा जन्म ३ ऑगस्ट २००२ रोजी झाला. तो प्रामुख्याने डावखुरा फिरकी गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू आहे.त्याचे वडील जगदीश सुथार हे एका खाजगी शाळेत शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक आहेत. त्यांनाही क्रिकेटपटू बनण्याचे स्वप्न होते, मात्र परिस्थितीमुळे ते फक्त शालेय स्तरापर्यंतच क्रिकेट खेळू शकले. त्यामुळे त्यांनी आपले अपूर्ण स्वप्न आपल्या मुलाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे ठरवले.मानवची आई सुशीला देवी या गृहिणी आहेत. त्याला मानसी नावाची एक लहान बहीण आहे. त्याच्या कुटुंबाने नेहमीच त्याला प्रोत्साहन दिले आहे..IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?.मानव ज्या भागात राहतो त्या भागात आधुनिक सुविधा नव्हत्या. पैशांचीही कमतरता होती. मात्र, त्याने हार न मानता आपला क्रिकेटचा प्रवास सुरू ठेवला. तो लहानपणापासूनच क्रिकेटसाठी वेडा होता. वयाच्या १०-११ व्या वर्षी त्याच्या वडिलांनी त्याला स्थानिक प्रशिक्षक धीरज शर्मा यांच्या अकॅडमीत दाखल केले. मानव रोज सकाळी लवकर घराबाहेर पडायचा, दिवसभर कडक उन्हात सराव करायचा आणि रात्री उशिरा घरी परतायचा. त्याच्या या अथक परिश्रमामुळेच त्याची फिरकी अधिक धारदार बनली..मानवने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात आपल्या फिरकीची जादू दाखवली. त्याने पहिल्या डावात दमदार गोलंदाजी करत ३३ धावा देऊन ६ बळी घेतले. या कामगिरीदरम्यान त्याने तब्बल १० मेडन षटकेही टाकली. सध्या भारताचा दुसरा डाव सुरू असून मानव सुथार हा रवींद्र जाडेजाच्या जागी संघात सामील झाला आहे. पदार्पणातच ६ विकेट्स घेऊन त्याने आपल्या निवडीचे सार्थक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.