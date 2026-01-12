Who is Mini Kohli ? विराट कोहलीसारखा दिसणारा 'तो' चिमुकला आहे तरी कोण? रोहितही म्हणालेला, विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट!

Virat Kohli meets his childhood look alike fan: भारतीय संघाने वडोदरा येथील वन डे सामन्यात चार विकेट्स राखून विजय मिळवून न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात विराट कोहलीचे शतक सात धावांनी हुकले, परंतु त्याचे सातत्य टीम इंडियासाठी पुन्हा एकदा महत्त्वाचे ठरले. पण, विराटच्या या खेळीपेक्षा दुसऱ्याच गोष्टीची चर्चा अधिक रंगली. या सामन्यापूर्वी सराव सत्र आटपून विराट जेव्हा टीम बसमध्ये जात होता, तेव्हा एका चिमुकल्यासोबत त्याने फोटो काढला. तो फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि तो चिमुकला सेम टू सेम विराट जसा लहानपणी दिसायचा तसाच दिसला. त्यामुळे नेटिझन्सनी त्याला 'Mini Kohli' असे नाव दिले. पण, हा मुलगा नेमका आहे कोण आणि त्याचे नाव काय?.जेव्हा विराट स्टेडियममध्ये आला तेव्हा गर्वितने त्याला आवाज दिला आणि कोहली त्याला पाहून हसला. त्याने ८ वर्षाच्या फॅनला लवकरच भेटण्याचे आश्वासन दिले. काही मिनिटांतच कोहलीने गर्वितच्या बॅटवर स्वाक्षरी केली आणि फोटो काढला. गर्वित त्यावेळी रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल आणि अर्शदीप सिंग यांनाही भेटला. रोहित त्याला पाहून म्हणाला की, “विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट तिथे उभा आहे!” अर्शदीप सिंगने गर्वित आणि इतर मुलांसोबत एक मजेदार रिल बनवला..Who is Mini Kohli viral boy?या मुलाचे नाव गर्वित उत्तम ( Garvit Uttam) आहे. तो वडोदऱ्यापासून १२०० किमी अंतरावर असलेल्या हरियानातील पंचकुला येथील सेक्टर-११ येथे राहणारा आहे. ८ वर्षीय गर्वित त्याच्या कुटुंबासह राहतो आणि त्याचे वडील सुरेंद्र सिंग हिमाचल प्रदेशात एका खाजगी कंपनीत काम करतात. गर्वितला अभिनय आणि क्रिकेट दोन्हींची आवड आहे..गर्वितला लहानपणापासूनच क्रिकेट आणि अभिनयाची आवड आहे. त्याला विराट खूप आवडतो. विराटसारखाच तो दिसत असल्याने गर्वितला "ज्युनियर विराट" किंवा "लिटल चिकू" म्हणून संबोधतात, असे त्याच्या वडिलांनी सांगितले. तो पाच वर्षांचा असल्यापासून क्रिकेट अकादमीमध्ये शिकत आहे आणि गेल्या तीन वर्षांपासून तो सक्रियपणे खेळत आहे..IND vs NZ 1st ODI : विराट कोहली प्रेक्षकांवर भडकला! Rohit Sharma बाद झाल्यावर जे घडलं, ते अपेक्षित नाही; त्याला कसला राग आला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.