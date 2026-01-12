Cricket

Who is Mini Kohli ? विराट कोहलीसारखा दिसणारा 'तो' चिमुकला आहे तरी कोण? रोहितही म्हणालेला, विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट!

Who is Mini Kohli viral boy in Vadodara? वडोदऱ्यातील भारत-न्यूझीलंड पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी एक खास क्षण पाहायला मिळाला. विराट कोहलीसोबत एका लहान मुलाचा फोटो व्हायरल झाला आणि तो सेम टू सेम विराट जसा लहानपणी दिसायचा, तसाच दिसला. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याचीच चर्चा सुरू झाली. चाहत्यांनी त्याला लगेचच “Mini-Kohli” असं नाव दिलं.
Virat Kohli meets his childhood look-alike Garvit Uttam during the IND vs NZ ODI in Vadodara

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli meets his childhood look alike fan: भारतीय संघाने वडोदरा येथील वन डे सामन्यात चार विकेट्स राखून विजय मिळवून न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात विराट कोहलीचे शतक सात धावांनी हुकले, परंतु त्याचे सातत्य टीम इंडियासाठी पुन्हा एकदा महत्त्वाचे ठरले. पण, विराटच्या या खेळीपेक्षा दुसऱ्याच गोष्टीची चर्चा अधिक रंगली.

या सामन्यापूर्वी सराव सत्र आटपून विराट जेव्हा टीम बसमध्ये जात होता, तेव्हा एका चिमुकल्यासोबत त्याने फोटो काढला. तो फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि तो चिमुकला सेम टू सेम विराट जसा लहानपणी दिसायचा तसाच दिसला. त्यामुळे नेटिझन्सनी त्याला 'Mini Kohli' असे नाव दिले. पण, हा मुलगा नेमका आहे कोण आणि त्याचे नाव काय?

