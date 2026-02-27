IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान Viral झालेली ही मिस्ट्री गर्ल कोण? नेटिझन्सनी Grok चं डोकं खाल्लं...

Who is Naina Bhan viral girl during India vs Zimbabwe match : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी झिम्बाब्वेवर दणदणीत विजय मिळवून उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम राखले. भारताच्या ४ बाद २५६ धावांचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेने ६ बाद १८४ धावा केल्या. भारताने हा सामना ७२ धावांनी जिंकला. चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या IND vs ZIM सामन्यात एका मिस्ट्री गर्लने सर्वांचे लक्ष वेधले. काही वेळातच लोकांनी सामन्यातील तिचे फोटो व्हायरल करून Grok ला हैराण केले. .भारत-झिम्बाब्वे सामना सुरू असताना कॅमेऱ्यांचे लक्ष प्रेक्षकांमधील त्या तरुणीवर केंद्रित झाले. नंतर, तिने इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली, ज्यामध्ये तिने लिहिले, "काल संध्याकाळी भारत - झिम्बाब्वे सामना पाहिला! क्रिकेट हा माझा नवीन लोलापालूझा आहे.".Who is Naina Bhan?भारत-झिम्बाब्वे सामन्यात व्हायरल झालेली मिस्ट्री गर्ल नयना भान आहे. २० एप्रिल १९९२ रोजी दिल्ली येथे जन्मलेल्या नैनाने दिल्ली विद्यापीठातील मिरांडा हाऊसमधून इतिहासात पदवी पूर्ण केली आणि नंतर गुजरातमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन (NID) मधून फिल्म आणि व्हिडिओ कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली. तिने यापूर्वी ELLE India, INTACH आणि NDTV Goodtimes मध्ये काम केले आहे..नैना भान ही एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका आणि निर्माती आहे. नेटफ्लिक्स मालिका क्लासमध्ये कोएल कालराच्या भूमिकेसाठी तिला सर्वत्र ओळखले जाते. कथाकथन आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीची पार्श्वभूमी असलेली, भान साक्षी शिवदासानीसोबत एक पॉडकास्ट सह-होस्ट करते आणि चित्रपटांमध्ये इंटिमसी कोऑर्डिनेटर म्हणून देखील काम करते. ती २०२५ मध्ये PhonePay च्या जाहिरातीत दिसली..T20 World Cup : न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामना पाकिस्तानसाठी का आहे महत्त्वाचा? आजच शेजाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम होणार... .भारताचा उपांत्य फेरीचा मार्ग...भारतीय संघाने झिम्बाब्वेवर विजय मिळवल्यानंतर आता १ मार्चला कोलकाताच्या इडन गार्डनवर होणारा वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना हा उपांत्यपूर्व फेरीचाच सामना असेल. या सामन्यातील विजेता संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत, परंतु नेट रन रेटमध्ये विंडीज आघाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.