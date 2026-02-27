Cricket

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान Viral झालेली ही मिस्ट्री गर्ल कोण? नेटिझन्सनी Grok चं डोकं खाल्लं...

Mystery girl trending in Chennai stadium IND vs ZIM: T20 World Cup स्पर्धेत भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान एक ‘मिस्ट्री गर्ल’ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. चेन्नईतील स्टेडियममध्ये सामना सुरू असताना कॅमेऱ्याने तिच्यावर फोकस केला आणि काही क्षणांतच ती इंटरनेटवर ट्रेंड होऊ लागली.
Who is Naina Bhan viral girl during India vs Zimbabwe match : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी झिम्बाब्वेवर दणदणीत विजय मिळवून उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम राखले. भारताच्या ४ बाद २५६ धावांचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेने ६ बाद १८४ धावा केल्या. भारताने हा सामना ७२ धावांनी जिंकला. चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या IND vs ZIM सामन्यात एका मिस्ट्री गर्लने सर्वांचे लक्ष वेधले. काही वेळातच लोकांनी सामन्यातील तिचे फोटो व्हायरल करून Grok ला हैराण केले.

