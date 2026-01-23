Cricket

Who is Parth Bhut? : तोच गोलंदाज, OUT ही तसाच झाला... Shubman Gill चे रणजी करंडक स्पर्धेतील पुनरागमन अपयशी; पंजाबचा संघ हरला

Who is Parth Bhut spinner dismissed Shubman Gill? “तोच गोलंदाज, OUT ही तसाच” — शुभमन गिलसाठी रणजी करंडक स्पर्धेतील पुनरागमन अक्षरशः दुःस्वप्न ठरले. सौराष्ट्रविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीत गिल दोन्ही डावांत एकाच गोलंदाजाकडून, एकाच पद्धतीने बाद झाला.
Parth Bhut all round performance vs Punjab quarterfinal

Parth Bhut all round performance vs Punjab quarterfinal

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shubman Gill Ranji Trophy comeback failure vs Saurashtra: रणजी करंडक स्पर्धेत सौराष्ट्र विरुद्धच्या दोन्ही डावात पंजाबचा शुभमन गिल अपयशी ठरला. पहिल्या डावात भारतीय कर्णधार आपले खातेही उघडू शकला नाही, तर दुसऱ्या डावात त्याने फक्त १४ धावा केल्या. दोन्ही डावात पार्थ भूतने ( Who is Parth Bhut) त्याला बाद केले आणि तेही पायचीतच... शुभमन गिलच्या या अपयशानंतर तो फक्त सपाट खेळपट्ट्यांवर धावा काढू शकतो, त्याला कठीण विकेटवर टिकून राहण्यास त्रास होतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचवेळी शुभमनला सलग दोनदा बाद करणारा पार्थ भूत कोण आहे, याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.

Loading content, please wait...
Punjab
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ranji Trophy
cricket news today
Shubman Gill
Shubman Gill captaincy debut
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.