Who is Parth Bhut? : तोच गोलंदाज, OUT ही तसाच झाला... Shubman Gill चे रणजी करंडक स्पर्धेतील पुनरागमन अपयशी; पंजाबचा संघ हरला

Shubman Gill Ranji Trophy comeback failure vs Saurashtra: रणजी करंडक स्पर्धेत सौराष्ट्र विरुद्धच्या दोन्ही डावात पंजाबचा शुभमन गिल अपयशी ठरला. पहिल्या डावात भारतीय कर्णधार आपले खातेही उघडू शकला नाही, तर दुसऱ्या डावात त्याने फक्त १४ धावा केल्या. दोन्ही डावात पार्थ भूतने ( Who is Parth Bhut) त्याला बाद केले आणि तेही पायचीतच... शुभमन गिलच्या या अपयशानंतर तो फक्त सपाट खेळपट्ट्यांवर धावा काढू शकतो, त्याला कठीण विकेटवर टिकून राहण्यास त्रास होतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचवेळी शुभमनला सलग दोनदा बाद करणारा पार्थ भूत कोण आहे, याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे..पंजाबची हार...सौराष्ट्रविरुद्धच्या रणजी करंडक स्पर्धेतील या सामन्यात पंजाबला १९४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. सौराष्ट्राच्या पहिल्या डावातील १७२ धावांच्या प्रत्युत्तरात पंजाबला १३९ धावा करता आल्या. सौराष्ट्राच्या जय गोहिलने सर्वाधिक ८२ धावा केल्या, गोलंदाजीत त्यांच्याकडून पार्थ भूत चमकला. त्याने १२ षटकांत ३३ धावांत ५ फलंदाज बाद केले. दुसऱ्या डावात सौरष्ट्राने २८६ धावा करताना पंजाबसमोर ३१९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रेरक मांकड ( ५६) , रवींद्र जडेजा ( ४६) , कोटक ( ३९) व पार्थ ( नाबाद ३७) यांनी चांगले योगदान दिले..Arjun Tendulkar ने काढला पृथ्वी शॉचा 'काटा'! ऋतुराज गायकवाड अर्धशतक झळकावून भिडला, सोबतीला सौरभ नवलेही चमकला.पंजाबला दुसऱ्या डावातही अपयश आले. कर्णधार शुभमन ३२ चेंडूंत १४ धावांवर पार्थच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. पार्थ आणि डी जडेजा यांनी प्रत्येकी ५ विकेट्स घेत पंजाबचा संघ १२५ धावांवर गुंडाळला आणि सौराष्ट्राला १९५ धावांनी विजय मिळवून दिला. पार्थने २०२३ मध्येही पंजाबविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीत १११ व ५१ धावा आणि एकूण ८ विकेट्स घेतल्या होत्या..पार्थ भूत कोण आहे?पार्थ भूत हा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे, ज्याने २०१९ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. तो मूळचा गुजरातमधील जुनागडचा आहे आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येतो. त्याचे वडील प्रॉपर्टी डीलर आहेत. तो त्याच्या कुटुंबातील व्यावसायिकरित्या क्रिकेट खेळणारा पहिला खेळाडू आहे..Sarfaraz Khan: मुंबईच्या फलंदाजानं पुन्हा निवड समितीला दाखवला 'दम'! १९ चौकार, ९ षटकारांसह कुटल्या २२७ धावा.भूतसाठी क्रिकेटपटू बनणे सोपे नव्हते, कारण त्याच्या स्थानिक निवासस्थानी अकादमीच्या सुविधांचा अभाव होता आणि त्याचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हते. भूतने सौराष्ट्रासाठी २१ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ६६ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने सात डावांमध्ये पाच विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने १८ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २० विकेट्स घेतल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर एक शतक आणि एक अर्धशतक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.