Gurnoor Brar receives India's 321st Test cap against New Zealand : भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीतून गुरनूर ब्रार याने भारताच्या कसोटी संघातून पदार्पण केले. भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्या हस्ते ब्रारला ३२१ क्रमांकाची कसोटी कॅप दिली गेली. भारताकडून कसोटी खेळणारा ब्रार हा ३२१ वा खेळाडू ठरला, पण मग पहिला खेळाडू कोण होता? भारताची नंबर १ कसोटी कॅप कोणाकडे आहे? असं नाव जे अनेकांनी ऐकलंही नसेल....भारताच्या ३१२ व्या कसोटी खेळाडूला कॅप देताना बुमराह म्हणाला की,"देशासाठी कसोटी खेळाडू बनण्यासाठी खूप मेहनत, समर्पण आणि त्याग करावा लागतो." त्याने पंजाबस्थित २६ वर्षीय क्रिकेटपटूला त्याच्या कसोटी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि या युवा खेळाडूला भारताची कसोटी कॅप अत्यंत आदराने जपण्यास व कसोटी क्रिकेट खेळण्याच्या सन्मानाला उच्च स्थान देण्यास सांगितले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.“मला गुरनूरला पदार्पणाची कॅप देण्याची संधी मिळाली आहे. तू खूप चांगली कामगिरी केली आहेस. आता तुझ्या देशासाठी कसोटी क्रिकेट खेळण्याचा हा सुंदर प्रवास सुरू झाला आहे. ही कॅप अत्यंत आदराने सांभाळ आणि हा सन्मान कायम ठेव,” असे बुमराह म्हणाला. गुरनूरने २२ प्रथम-श्रेणी सामनेही खेळले असून ७१ बळी घेतले आहेत. गुरनूरने भारतासाठी १३ वन डे सामन्यांत २३ बळी घेतले आहेत..History of India's first Test cap and 321st Test capलधाभाई नाकुम अमर सिंग (१९१०–१९४०) हे भारताचे पहिले कसोटी कॅप घेणारे खेळाडू आहेत. राजकोट, गुजरात येथे जन्मलेल्या अमर सिंग यांनी मोहम्मद निसार यांच्यासोबत भारताच्या सुरुवातीच्या काळातील प्रसिद्ध वेगवान गोलंदाजीची जोडी बनवली होती. जून १९३२ मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध भारताच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात त्यांना 'टेस्ट कॅप क्रमांक १' मिळाली. १९३२ च्या लॉर्ड्स कसोटीच्या दुसऱ्या डावात ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्यांनी आक्रमक ५१ धावा केल्या. कसोटी क्रिकेटमध्ये अर्धशतक आणि षटकार ठोकणारे ते पहिले भारतीय ठरले..२९ व्या वर्षी निधनत्यांनी भारतासाठी ७ कसोटी सामन्यांत २९२ धावा केल्या आणि २८ विकेट्स घेतल्या. रणजी करंडक स्पर्धेत १,००० धावा आणि १०० बळी घेण्याचा अष्टपैलू पराक्रम करणारे ते पहिले भारतीय क्रिकेटपटू होते. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ९२ सामन्यांत ३३४४ धावा व ५०६ विकेट्स त्यांच्या नावावर आहेत. २३ धावांत ८ बळी, ही त्यांची प्रथम श्रेणीतील सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे. मे १९४० मध्ये जामनगर येथे typhoid मुळे वयाच्या अवघ्या २९ व्या वर्षी त्यांचे दुःखद निधन झाले ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.