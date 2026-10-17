Team India : अजित आगरकरच्या जागी कोण? भारताच्या दिग्गज खेळाडूने भरला फॉर्म; तो रिंगणात उतरलाय म्हणजे बाकीचे OUT...

Wasim Jaffer applies for India chief selector post: ४ ऑक्टोबर २०२६, मध्ये अजित आगरकरचा निवड समिती प्रमुख म्हणून कार्यकाळ संपला आणि त्यानंतर प्रग्यान ओझा, अंतरिम अध्यक्ष म्हणून ही जबाबदारी पार पाडतोय. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) या पदासाठी अर्ज मागवले आहेत आणि सुरुवातीला पार्थिव पटेल याचे नाव आघाडीवर होते. पण, पार्थिवने अर्ज न भरण्याचा निर्णय घेतल्याने, आता मुंबईचा माजी स्टार खेळाडू आणि भारताचा माजी सलामीवीर वासीम जाफर या शर्यतीत उतरला आहे. मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी लागणाऱ्या सर्व अटींमध्ये जाफर सरस ठरतोय आणि म्हणून त्याची निवड निश्चित मानली जात आहे..भारताचा माजी सलामीवीरने मु्ख्य प्रशिक्षकपदासाठी अर्ज भरला आहे आणि त्याने PTI ला या वृत्ताची पुष्टी दिली आहे. आगरकरनंतर प्रग्यान ओझाकडे ही जबाबदारी जाईल अशी चर्चा होती, परंतु आता जाफरच्या एन्ट्रीने नवीन चुरस निर्माण केली आहे. आतापर्यंत या पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांमध्ये जाफरचा अनुभव वरचढ ठरतोय. त्याने प्रग्यानपेक्षा ७ कसोटी जास्त खेळल्या आहेत. निवड समितीत सध्या प्रग्यानसह आर पी सिंग, अजय रात्रा आणि शिव सुंदर दास हे सदस्य आहेत..India ODI Squad: जडेजा-जैस्वाल २०२७ वर्ल्ड कपच्या शर्यतीतून बाहेर? न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर होताच मिळाले संकेत.४८ वर्षीय वसीम जाफरने २००० ते २००८ दरम्यान भारतासाठी ३१ कसोटी सामने खेळले. त्याने ३४.१० च्या सरासरीने १,९४४ धावा केल्या, ज्यात पाच शतकांचा समावेश आहे, तसेच वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तानविरुद्ध त्याने द्विशतकेही झळकावली आहेत. तो फक्त दोन वन डे सामने खेळला आहे. पण, जाफरची देशांतर्गत क्रिकेटमधील कामगिरी उत्कृष्ट आहे. तो रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असून, त्याने सर्वाधिक शतकेही झळकावली आहेत..प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने २६० सामन्यांमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरीने १९,४१० धावा आणि ५७ शतके केली आहेत. त्याने १९९६-९७ हंगामात मुंबई संघाकडून आपल्या वरिष्ठ कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करताना क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती घेतली. अशोक मल्होत्रा आणि जतीन परांजपे यांचा समावेश असलेल्या क्रिकेट सल्लागार समितीने (सीएसी) जाफरची निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून निवड केली, तर तो अन्य उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक कसोटी सामने खेळलेला खेळाडू असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.