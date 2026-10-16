IND W vs ZIM W: नव्या पर्वाची सुरुवात पण स्मृती मंधाना आणि झिम्बाब्वेच्या खेळाडू हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानावर का उतरले? नेमकं काय घडलं?"

SMRITI MANDHANA BLACK ARM BAND: भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांमध्ये आज, १६ ऑक्टोबर रोजी टी-२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात आहे. या मालिकेत तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामने होणार आहेत. भारतीय संघाची धुरा पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून स्मृती मंधानाकडे सोपवण्यात आली आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला..या सामन्यात भारतीय आणि झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंच्या हातावर काळी पट्टी दिसली. त्यामुळे ही काळी पट्टी का बांधली आहे, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला. यामागचं कारण झिम्बाब्वेच्या माजी महिला क्रिकेटपटू आणि पंच सारा डंबानेवाना यांच्या निधनाशी संबंधित आहे..IND vs WI 5th T20I: वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव IN? 'आर-पार'च्या लढाईत भारताच्या Playing XI मध्ये बदल; जाणून घ्या कोण OUT....झिम्बाब्वेच्या माजी महिला क्रिकेटपटू आणि आंतरराष्ट्रीय पंच सारा डंबानेवाना यांचं १२ ऑक्टोबर रोजी वयाच्या ३६व्या वर्षी निधन झालं. त्या काही महिन्यांपासून रुग्णालयात उपचार घेत होत्या. त्यांच्या निधनाची माहिती झिम्बाब्वे क्रिकेट आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं दिली. सारा यांनी २००९ ते २०१४ या काळात झिम्बाब्वेच्या महिला क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. त्या वेगवान गोलंदाज होत्या. क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी पंच म्हणून काम सुरू केलं..२०२३ मध्ये त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पंच म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर महिला टी-२० विश्वचषक २०२४ आणि महिला एकदिवसीय विश्वचषक २०२५ यांसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांनी पंचाची भूमिका बजावली. झिम्बाब्वेच्या महिला क्रिकेटमध्ये त्यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलं..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.सारा डंबानेवाना यांच्या निधनानंतर क्रिकेट विश्वातून शोक व्यक्त केला जात आहे. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी खेळाडूंनी आणि पंचांनी हातावर काळी पट्टी बांधली. भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांच्या सामन्यातही ही काळी पट्टी दिसली. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होत असताना, क्रिकेट विश्वातील एका अनुभवी खेळाडू आणि पंचाच्या निधनाची आठवणही या सामन्याच्या निमित्ताने झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.