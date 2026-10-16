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IND W vs ZIM W: नव्या पर्वाची सुरुवात पण स्मृती मंधाना आणि झिम्बाब्वेच्या खेळाडू हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानावर का उतरले? नेमकं काय घडलं?"

SMRITI MANDHANA BLACK ARM BAND: भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला खेळाडूंनी सारा डंबानेवाना यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हाताला काळी पट्टी बांधली. जाणून घ्या त्या कोण होत्या.
IND W vs ZIM W

IND W vs ZIM W

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SMRITI MANDHANA BLACK ARM BAND: भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांमध्ये आज, १६ ऑक्टोबर रोजी टी-२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात आहे. या मालिकेत तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामने होणार आहेत.

भारतीय संघाची धुरा पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून स्मृती मंधानाकडे सोपवण्यात आली आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

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