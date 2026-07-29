Team India: भारताच्या दोन प्रशिक्षकांनी अचानक गौतम गंभीरचा 'हात' का सोडला? BCCI ने सांगितली धक्कादायक माहिती; सचिव म्हणतात, तुम्हाला लवकरच नवीन कोच..

BCCI statement on India's coaching staff changes: भारतीय संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. BCCI ने त्यासाठी काल १५ सदस्यीय संघही जाहीर केला, परंतु त्यानंतर लगेचच भारतीय क्रिकेट वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या घटना घडल्या. भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोएश्चॅट ( Ryan ten Doeschate ) आणि क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक टी दिलीप ( T Dilip) यांनी राजीनामा दिल्याच्या बातम्या येऊन धडकल्या. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या ( Gautam Gambhir) टीममधील दोन महत्त्वाचे सहकारी गेल्याने अनेक उलटसुटल चर्चा सुरू झाल्या, परंतु बीसीसीआयने त्यावर मौन सोडले..BCCI चे सचिव देवजित सैकिया यांनी PTI ला सांगितले की, या दोघांचाही करार जूनमध्ये संपुष्टात आला आहे आणि त्यांना करारवाढ न देण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला. या दोन पदासाठी बोर्ड दोन-तीन लोकांशी चर्चा करत आहे आणि श्रीलंका दौऱ्यावर नवीन प्रशिक्षक दिसेल..WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT."सहाय्यक रायन टेन डोएश्चॅट यांचा भारतीय पुरुष संघासोबतचा दोन वर्षांचा करार १० जून रोजी संपला. क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी दिलीप, ज्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्यांचा करारही ८ जून रोजी संपला. भारताच्या युनायटेड किंगडम दौऱ्याच्या अखेरपर्यंत ते कार्यरत होते. बीसीसीआय त्यांना कोणतीही मुदतवाढ देत नाहीये. करार संपल्यामुळे राजीनामा स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही सध्या दोन ते तीन नावांसोबत चर्चा करत आहोत आणि एक-दोन दिवसांत तपशील निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. भारताला श्रीलंका दौऱ्यावर नवीन क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक मिळेल,"असे सैकिया म्हणाले..डोएश्चॅट हा गौतम गंभीरचा जवळचा माणूस समजला जायचा... नेदरलँड्सचा हा खेळाडू आयपीएलमध्ये गौतम गंभीरसह कोलकाता नाइट रायडर्सच्या प्रशिक्षक स्टाफमध्ये होता. त्याने गौतमसोबत काम करण्यासाठी KKR ची साथ सोडली. गौतम सध्या भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आहे आणि डोएश्चॅट पुन्हा आयपीएल २०२७ साठी KKR च्या सपोर्ट स्टाफमध्ये दिसण्याची शक्यता आहे..Vaibhav Sooryavanshi vs Chris Gayle : ख्रिस गेलच्या भरपूर पुढे निघून गेलाय वैभव... ४० सामन्यानंतर पाहा दोघांची आकडेवारी.टी दिलीप यांनी २०२१ मध्ये भारतीय संघासोबत काम करण्यास सुरूवात केली आणि राहुल द्रविडसोबत त्यांनी काम केले. गौतमने जेव्हा मुख्य प्रशिक्षकपद स्वीकारले, तेव्हा द्रविडच्या टीममधील दिलीप हा एकमेव सदस्य गौतमसोबत काम करत होता. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतही दिलीप संघासोबत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.