Yuvraj Singh : निवृत्ती का घेतली? युवराजचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला, मला पाठिंबा मिळत नव्हता, आधीसारखा आदर...

Yuvraj Singh reveals reason behind retirement: भारताचा माजी अष्टपैलू युवराज सिंगने आपल्या निवृत्तीमागचं खरं कारण प्रथमच स्पष्ट शब्दांत मांडलं आहे. सानिया मिर्झाच्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना युवराजने निवृत्तीमागचं खरं कारण सांगितलं.
Yuvraj Singh emotional confession cricket: भारतीय संघाचा महान अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग याने त्याच्या निवृत्तीमागचं खरं कारण सांगितले आहे. युवीने जून २०१९ मध्ये निवृत्ती जाहीर केली. त्यावर्षी झालेल्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघातून त्याला वगळण्यात आले होते. त्यानंतर त्याने इंडियन प्रीमिअर लीग व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम केला. त्याने क्रिकेट कारकीर्दित अनेक चढउतार पाहिले आणि कॅन्सरवर मात करून पुन्हा मैदानावर उतरण्याचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला.

