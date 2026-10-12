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Yashasvi Jaiswal ला यष्टिरक्षण का करावसं वाटतंय? हे भलतंय खूळ डोक्यात येण्याचं कारण, घ्या जाणून...

Why does Yashasvi Jaiswal want to become a wicketkeeper? भारतीय संघाचा युवा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. मुंबईकडून रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळताना यशस्वी चक्क यष्टिरक्षणाचा सराव करताना दिसला.
Yashasvi Jaiswal practises wicketkeeping in Ranji Trophy

Yashasvi Jaiswal practises wicketkeeping in Ranji Trophy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why is Yashasvi Jaiswal practising wicketkeeping for Mumbai: संघर्षातून स्वतःची ओळख निर्माण करत भारतीय संघात स्थान मिळवणाऱ्या यशस्वी जैस्वालने एक अनपेक्षित पाऊल उचललं आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत मुंबई विरुद्ध चंडीगड सामन्यात यशस्वी ब्रेकमध्ये यष्टिरक्षणाचा सराव करताना दिसला. या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईचा कर्णधार सिद्धेश लाडने याचे संकेत दिले होते. यशस्वी भविष्यात मुंबईकडून यष्टिरक्षण करताना दिसेल किंवा तो भारतीय संघातही यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून खेळताना दिसू शकतो, असे सिद्धेशने म्हटले होते. त्याच्या या विधानाने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या.. पण, यशस्वी यष्टिरक्षण का करावेसे वाटतंय?

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