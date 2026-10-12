Yashasvi Jaiswal ला यष्टिरक्षण का करावसं वाटतंय? हे भलतंय खूळ डोक्यात येण्याचं कारण, घ्या जाणून...

Why is Yashasvi Jaiswal practising wicketkeeping for Mumbai: संघर्षातून स्वतःची ओळख निर्माण करत भारतीय संघात स्थान मिळवणाऱ्या यशस्वी जैस्वालने एक अनपेक्षित पाऊल उचललं आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत मुंबई विरुद्ध चंडीगड सामन्यात यशस्वी ब्रेकमध्ये यष्टिरक्षणाचा सराव करताना दिसला. या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईचा कर्णधार सिद्धेश लाडने याचे संकेत दिले होते. यशस्वी भविष्यात मुंबईकडून यष्टिरक्षण करताना दिसेल किंवा तो भारतीय संघातही यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून खेळताना दिसू शकतो, असे सिद्धेशने म्हटले होते. त्याच्या या विधानाने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या.. पण, यशस्वी यष्टिरक्षण का करावेसे वाटतंय?.यशस्वी भारताच्या कसोटी संघाचा नियमित सदस्य आहे आणि सलामीवीर म्हणून त्याने त्याची जागा पक्की केली आहे. पण, वन डे व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये त्याच्यासमोर बरीच स्पर्धा आहे. वन डेत रोहित व शुभमन गिल ही सलामीची जोडी पक्की आहे. त्यानंतर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अशी फळी आहे. ट्वेंटी-२०चा विचार केल्यास सलामीला संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा व वैभव सूर्यवंशी यांच्यातच स्पर्धा सुरू आहे. इशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा अशी फौज आहेच. अशात यशस्वीला कुठेच संधी मिळताना दिसत नाही..IND vs NZ : भारतीय संघाला धक्का, स्टार फलंदाजाने लंगडत मैदान सोडले; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी उद्या होणार होता रवाना, पण... .रोहित २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळून निवृत्त झाल्यानंतर यशस्वीला वन डे संघात संधी मिळू शकते. तोपर्यंत त्याला कसोटी संघातच समाधानी रहावे लागेल. यशस्वीने आयपीएलच्या मागील चार पर्वात सातत्याने धावा करून ट्वेंटी-२०त स्वतःची योग्यता सिद्ध केली आहे. पण, सध्याच्या सेटअपमध्ये त्याच्यासाठी रिक्त जागा नाही. त्याने भारताकडून ३१ कसोटीत ४७.३९ च्या सरासरीने २६१२ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ७ शतकं व १३ अर्धशतकं आहेत. ६ वन डेत त्याने दोन शतकांसह २८५ धावा केल्या आहेत..यशस्वीचा निर्णय चुकतोय...यशस्वीने यष्टिरक्षण करण्याच्या निर्णयाला भारताचा माजी सलामीवीर वासीम जाफर याने 'जोक' म्हटले आहे. तो म्हणाला, त्याने रणजी करंडक स्पर्धेत त्याच्या फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे आणि न्यूझीलंड दौऱ्यावरही. तो यष्टिरक्षण करणार, हे जेव्हा मी ऐकले तेव्हा मला आश्चर्य वाटले. लहानपणापासून यष्टिरक्षण केलेले नसताना आता ही जबाबदारी घेताना त्याला अडचणीचा सामना करावा लागेल. यष्टिरक्षकाला सध्या जास्त मागणी आहे. तरीही हे करून त्याला संघात संधी मिळणार आहे का? मर्यादित षटकांच्या संघात इशान किशन, संजू सॅमसन व रिषभ पंत आधीच शर्यतीत आहेत. यशस्वीला मर्यादित षटकांच्या संघात स्थान मिळवायचे आहे, असे मला वाटतेय..Maharashtra Drought : महाराष्ट्रात दुष्काळ, आयपीएल २०२७ चे सामने दुसऱ्या राज्यात हलवणार? कदाचित संपूर्ण स्पर्धाच भारताबाहेर?.यशस्वीला चंदीगडविरुद्धच्या सामन्यात १३ चेंडूंचा सामना करून शून्यावर माघारी परतावे लागले. मुंबईचा पहिला डाव ४२९ धावांवर गुंडाळला गेला आहे. कर्णधार सिद्धेश लाडने सर्वाधिक ८६ धावा केल्या आणि त्याला मुशीर खान ( ६५), आयुश म्हात्रे ( ४८) यांची साथ मिळाली. तनुष कोटियन ( ५८), तुषार देशपांडे ( ४४) आणि मोहित अवस्थी ( ५६) यांनी खालच्या क्रमांकावर महत्त्वाचे योगदान दिले. चंदीगडच्या रोहित धांडा व राज बावा यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.