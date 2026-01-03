India’s ODI squad vs NZ : हार्दिक पांड्याची निवड का नाही झाली? BCCI ने चिंतेची गोष्ट सांगितली... श्रेयस अय्यरचे खेळणेही नाही निश्चित

India ODI squad vs New Zealand selection news: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी अखेरीस भारतीय संघ जाहीर केला. कर्णधार शुभमन गिलचे ( Shubman Gill) चे पुनरागमन झाले आहे. जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली असली तरी मोहम्मद शमीला ( Mohammed Shami) पुन्हा दुर्लक्षित ठेवण्यात आले. हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) आजच विजय हजारे ट्रॉफीत बडोदा संघासाठी वादळी शतक झळकावले. तरीही त्याची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे संघात निवड झालेली नाही. .उप कर्णधार श्रेयस अय्यर हा संघात परतला असला तरी त्याचे खेळणे अद्याप निश्चित नाही. भारत-न्यूझीलंड वन डे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे आणि पहिला सामना वडोदरा येथे होणार आहे. त्यानंतर राजकोट ( १४ जानेवारी ) व इंदूर ( १८ जानेवारी) येथे वन डे सामने होतील. रोहित शर्मा, विराट कोहली संघात असल्याने चाहत्यांचा आनंद गगनाला मावेनासा झालेला आहे. इशान किशन ( Ishan Kishan) ची निवड होईल असा अंदाज बांधला जात होता, परंतु रिषभ पंतलाच पहिली पसंती दिली गेली..Vaibhav Suryavanshi : कर्णधार म्हणून पदार्पणात वैभव अपयशी; दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर गांगरला अन्... .या संघात लोकेश राहुल हा यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून पहिल्या पसंतीचा खेळाड असेल. वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी हे अष्टपैलू खेळाडू आहेत. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग हे जलदगती गोलंदाज व कुलदीप यादव हा फिरकीपटू आहे. यशस्वी जैस्वाल राखीव सलामीवीर म्हणून संघात आहे..श्रेयस अय्यरच्या नावासमोर बीसीसीआयने स्टार सिम्बॉल लावला आहे. याचा अर्थ बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स ( BCCI COE) समितीने अद्यात त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत अहवाल दिलेला नाही. त्यांनी तंदुरुस्त असल्याचे जाहीर केल्यास श्रेयस वन डे मालिकेत खेळेल. तेच COE कडून हार्दिकला सध्या एका सामन्यात पूर्ण १० षटके टाकण्याची परवानगी मिळालेली नाही. आगामी आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप लक्षात घेता त्याचा वर्कलोड काळजीपूर्वक व्यवस्थापित केला जात असल्याचं बीसीसीआयनं स्पष्ट केलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.