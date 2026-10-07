IND vs NZ ODI Squad: ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केला, मग वन डेचा का नाही? निवड समिती पर्यायी संघ निवडण्याच्या तयारीत; पण असं का?

India vs New Zealand ODI squad latest update : भारतीय संघ या महिन्याच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच ट्वेंटी-२०, पाच वन डे आणि दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी जाणार आहे. BCCI ने मंगळवारी ट्वेंटी-२० मालिकेसाठीचा संघ जाहीर केला. जवळपास चार वर्षानंतर भुवनेश्वर कुमारचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले. अजित आगरकरचा कार्यकाळ संपल्यानंतर झालेली ही पहिलीच संघ निवड आहे आणि प्रभारी अध्यक्ष म्हणून प्रग्यान ओझाने भूमिका पार पाडली. ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केल्यानंतर वन डे मालिकेसाठी खेळाडूंची घोषणा कधी होईल, हा प्रश्न सध्या चाहत्यांना पडला आहे. पण, संघ व्यवस्थापनाच्या डोक्यात काही वेगळी योजना शिजताना दिसतेय..विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा हा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा असणार आहे, हे लक्षात घेता न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने ३ ऐवजी ५ सामन्यांची मालिका खेळवण्याचा निर्णय घेतला. रोहित, विराटमुळे वन डे मालिकेची मागणी वाढली आहे. अशात ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या मालिकेसाठी पुढील आठवड्यात संघ जाहीर होणार आहे. कारण, निवड समिती सध्या सुरू असलेल्या भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या वन डे मालिकेवर लक्ष ठेवून आहे..IND vs WI 2nd T20I: नितीश रेड्डी, प्रिन्स यादव IN, वैभव सूर्यवंशी बाकावरच; दुसऱ्या ट्वेंटी-२० साठी Playing XI मध्ये सूचवला बदल.IND vs NZ मालिकेतील शेवटच्या दोन वन डे सामन्यासाठी निवड समिती पर्यायी संध निवडण्याच्या तयारीत आहे. कारण मुख्य संघातील प्रमुख खेळाडू तीन सामन्यानंतर कसोटी मालिकेच्या तयारीला लागणार आहेत. त्यामुळे ते शेवटच्या दोन वन डे सामन्यात खेळू शकणार नाही. त्यामुळे भारत अ संघाकडून खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीवर निवड समितीचं बारीक लक्ष आहे. या संघातील काही खेळाडू किवींविरुद्धच्या शेवटच्या दोन वनडेत खेळण्याची शक्यता आहे. भारत अ संघाला पहिल्या वन डेत ऑस्ट्रेलिया अ कडून १२५ धावांनी हार पत्करावी लागली..साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, प्रभसिमरन सिंग आणि सूर्यांश शेडगे यासारख्या खेळाडूंना २१ वर्षीय माहली बिअर्डमनच्या माऱ्यासमोर शरणागती पत्करावी लागली. ऑसी गोलंदाजाने २३ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. फक्त रजत पाटीदारने ( ५३) चांगली फलंदाजी केली. २७५ धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघ १४९ धावांत गडगडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.