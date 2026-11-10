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IND vs NZ 4th-5th ODI Team: श्रेयस अय्यरकडे वन डे संघाचे नेतृत्व; शुभमन गिल शेवटचे दोन सामने का नाही खेळणार?

Why Shubman Gill will miss last two ODIs against New Zealand? भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा वन डे सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारताने २-० अशी आघाडी कायम राखली आहे. मात्र, या सामन्यानंतर भारतीय संघात नेतृत्वबदल होणार आहे.
Shubman Gill Shreyas Iyer

Shubman Gill will miss the final two ODIs against New Zealand, with Shreyas Iyer set to lead Team India

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand 4th ODI team news 2026: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला हॅमिल्टन वन डे सामना पावसामुळे रद्द झाला. भारतीय संघाने पहिले दोन सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहेच आणि आजचा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा टीम इंडियाचा निर्धार होता. पण, पावसाने त्यावर पाणी फिरवले. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली हा या मालिकेतील टीम इंडियाचा शेवटचा सामना होता, कारण चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यात श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer) भारतीय संघाचे कर्णधारपद भूषविणार आहे. शुभमन गिल चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यात का खेळणार नाही?

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