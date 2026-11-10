India vs New Zealand 4th ODI team news 2026: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला हॅमिल्टन वन डे सामना पावसामुळे रद्द झाला. भारतीय संघाने पहिले दोन सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहेच आणि आजचा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा टीम इंडियाचा निर्धार होता. पण, पावसाने त्यावर पाणी फिरवले. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली हा या मालिकेतील टीम इंडियाचा शेवटचा सामना होता, कारण चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यात श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer) भारतीय संघाचे कर्णधारपद भूषविणार आहे. शुभमन गिल चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यात का खेळणार नाही?.IND vs NZ यांच्यातल्या शेवटच्या दोन वन डे सामन्यात भारताच्या संघात बदल होणार आहे. उप कर्णधार श्रेयस संघाचे नेतृत्व करणार आहे. शुभमनसह भारताचे पाच खेळाडू कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी जाणार आहेत. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी गिलसह लोकेश राहुल, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज व कुलदीप यादव, हेही उर्वरित दोन वन डे सामन्यांना मुकणार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ : तिसरा सामना तर पावसामुळे रद्द, आता 4th ODI सामना कुधी अन् कुठे पाहाणार? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स.पाच सामन्यांची वन डे मालिका १५ नोव्हेंबरला संपणार आहे आणि त्यामुळे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी खेळाडूंना पुरेसा वेळ मिळणार नाही. त्यामुळेच चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यासाठीच्या भारतीय संघात बदल केला गेला. कसोटी संघाचे सदस्य असलेल्या खेळाडूंना विश्रांती दिली गेली आहे. त्यांच्याजागी वन डे संघात तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र व यश ठाकूर हे दाखल होतील. मागील तीन सामन्यांत बाकावर बसून असलेला इशान किशन शेवटच्या दोन सामन्यांत उप कर्णधाराची भूमिका पार पाडेल..श्रेयस अय्यर चौथ्या सामन्यातून वन डे संघाचा कर्णधार म्हणून पदार्पम करेल. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातील शेवटचे दोन वन डे सामने १३ आणि १५ नोव्हेंबर रोजी माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हलवर खेळले जातील. दोन कसोटी सामने १९ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी सुरू होतील..IPL Two New Team : पुणेकरांनो आनंद साजरा करा... आयपीएलमध्ये तुमच्या हक्काच्या टीमचे पुनरागमन होतंय? १२ संघांची होणार लीग .४ थ्या आणि ५ व्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ :श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर आणि कुलदीप यादव. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.