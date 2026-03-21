"सचिन तेंडुलकरने सर्वांचे आयुष्य उद्ध्वस्थ केले, टेंशन दिले"; Kapil Dev असे का म्हणाले? विराट कोहलीबद्दलही विधान...

Kapil Dev statement on Sachin Tendulkar: कपिल देव यांनी सचिन तेंडुलकरबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चा रंगली आहे. “सचिनने अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्थ केले” असे ते म्हणाले, पण या वक्तव्यामागे टीका नसून एक वेगळीच भावना दडलेली आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Kapil Dev interview latest Sachin comment meaning: भारताला पहिला वर्ल्ड कप जिंकून देणारे कर्णधार कपिल देव यांनी सचिन तेंडुलकरबद्दल केलेले विधान चर्चेत आले आहे. त्यांच्या मते सचिनचे १५ व्या वर्षी भारतीय संघात पदार्पण करणे, हे युवकांसाठी डोकेदुखी ठरणारे ठरले. सचिनचे उदाहरण देऊन अनेक पालक त्यांच्या मुलांना, सचिनसारखे बनण्यास दडपण टाकत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी मास्टर ब्लास्टरचे खूप कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की, सचिनने वयाच्या १५ व्या वर्षी भारतासाठी पदार्पण केले आणि तेव्हापासून अनेकांना वाटते की त्यांच्या मुलांनीही तसेच करावे.

