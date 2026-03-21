"सचिन तेंडुलकरने सर्वांचे आयुष्य उद्ध्वस्थ केले, टेंशन दिले"; Kapil Dev असे का म्हणाले? विराट कोहलीबद्दलही विधान...

Kapil Dev interview latest Sachin comment meaning: भारताला पहिला वर्ल्ड कप जिंकून देणारे कर्णधार कपिल देव यांनी सचिन तेंडुलकरबद्दल केलेले विधान चर्चेत आले आहे. त्यांच्या मते सचिनचे १५ व्या वर्षी भारतीय संघात पदार्पण करणे, हे युवकांसाठी डोकेदुखी ठरणारे ठरले. सचिनचे उदाहरण देऊन अनेक पालक त्यांच्या मुलांना, सचिनसारखे बनण्यास दडपण टाकत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी मास्टर ब्लास्टरचे खूप कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की, सचिनने वयाच्या १५ व्या वर्षी भारतासाठी पदार्पण केले आणि तेव्हापासून अनेकांना वाटते की त्यांच्या मुलांनीही तसेच करावे..सचिनने नोव्हेंबर १९८९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला. तिथूनच त्याच्या प्रवासाची सुरुवात झाली आणि तो सर्वकालीन महान फलंदाजांपैकी एक बनला. त्याला मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेटचा देव यासारख्या अनेक टोपणनावांनी सन्मानित करण्यात आले. १०० शतकं झळकावणारा तो जगातील पहिला फलंदाज आहे. त्याने २०० कसोटी सामन्यांत ५३.७८ च्या सरासरीने १५९२१ धावा करताना ५१ शतकं व ६८ अर्धशतकं झळकावली. ४६३ वन डे सामन्यांत ४९ शतकांसह त्याने १८४२६ धावा केल्या आहेत..भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी व्यवस्थापक अमृत माथूर यांच्याशी बोलताना कपिल देव म्हणाले की," आम्ही हे शिकलो होतो की, नेटमध्ये तुम्ही जितकी जास्त गोलंदाजी कराल, तितकी तुमची गोलंदाजी सुधारते. पण आजचे प्रशिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवतात. त्यांच्या मते, तुम्ही १८ पेक्षा जास्त चेंडू टाकू नयेत. त्यामुळे तुम्ही चार षटके टाकता आणि मग तुम्हाला १० षटके टाकावी लागली, तर दुखापत होणे अटळ आहे. लोक किंवा विज्ञान काय सांगतात यावर जाऊ नका. कधीकधी तुम्हाला तुमच्या शरीराचे ऐकावे लागते.".दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तात ते पुढे म्हणाले," मी विज्ञानाच्या विरोधात नाही, पण तुम्हाला तुमचे शरीर समजून घ्यावे लागेल. ९० टक्के क्रिकेटपटूंना त्यांचे शरीर समजत नाही, उलट त्यांना वाटते की, 'जर तो करू शकतो, तर मी का नाही?' प्रत्येकजण वेगळा असतो, हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. दारा सिंग जेवढे वजन उचलू शकत होता, तेवढे वजन प्रत्येकजण उचलू शकला नाही.".कपिल देव यांनी सचिनचे नाव घेतले आणि म्हणाले की,"तुम्ही प्रतिभावंतांची बरोबरी करू शकत नाही आणि तसा प्रयत्नही करू नये. विराट कोहली खूप व्यायाम करतो, खूप वजन उचलतो. जर इतरांनी त्याचे अनुकरण केले, तर ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतील. एखादी व्यक्ती एका तासात पुस्तक वाचू शकते, तर माझ्यासारख्या व्यक्तीला एक आठवडा लागतो. सचिन तेंडुलकरने प्रत्येकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे. तो वयाच्या १५ व्या वर्षी भारतीय संघाकडून खेळला आणि म्हणून सर्व पालक त्यांच्या मुलांना म्हणतात, 'सचिन १५व्या वर्षी खेळला होता, मग तुम्ही का खेळू शकत नाही?' तो एक प्रतिभावान खेळाडू आहे. तसा खेळाडू पुन्हा घडणार नाही. कोणीही इतरांसारखे बनण्याचा प्रयत्न करू नये.".