Cricket

IND vs WI, 2nd Test: साई सुदर्शनने भारी कॅच तर पकडला, पण तिसऱ्या दिवशी क्षेत्ररक्षणासाठीच नाही उतरला; BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Sai Sudharsan Out of Action on Day 3: साई सुदर्शन भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी तो मैदानात उतरलेला नाही. यामागील कारण बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे.
Sai Sudharsan | Team India

Sai Sudharsan | Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी साई सुदर्शन क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात उतरला नाही.

  • दुसऱ्या दिवशी झेल घेताना त्याच्या हाताला दुखापत झाली होती.

  • बीसीसीआयने त्याच्या दुखापतीवर अपडेट्स दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
West Indies Cricket Team
cricket news today
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com