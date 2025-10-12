IND vs WI, 2nd Test: साई सुदर्शनने भारी कॅच तर पकडला, पण तिसऱ्या दिवशी क्षेत्ररक्षणासाठीच नाही उतरला; BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी साई सुदर्शन क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात उतरला नाही. दुसऱ्या दिवशी झेल घेताना त्याच्या हाताला दुखापत झाली होती. बीसीसीआयने त्याच्या दुखापतीवर अपडेट्स दिले आहेत..भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दिल्लीत सुरु असलेल्या दुसर्या कसोटी सामन्याचा रविवारी (१२ ऑक्टोबर) तिसरा दिवस आहे. या दिवशी भारताचा युवा खेळाडू साई सुदर्शन मैदानात क्षेत्ररक्षणासाठी उतरला नाही. या मागील कारण बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे. .IND vs WI 2nd Test Live: Ohh Shit..! चेंडू एवढ्या जोरात आदळला, तरी Sai Sudharsan जागचा नाही हलला; कसला भारी कॅच घेतला, पाहा स्लो मोशन Video.या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी भारताने पहिला डाव ५१८ धावांवर घोषित केल्यानंतर वेस्ट इंडिजचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला होता. पण त्यांनी पहिली विकेट जॉन कॅम्पबेलच्या रुपात आठव्याच षटकात गमावली होती. रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीवर साई सुदर्शनने शॉर्ट लेगला त्याचा अफलातून झेल घेतला होता. मात्र हा झेल घेताना सुदर्शनच्या उजव्या हाताला दुखापत झाली, ज्यावर त्याला उपचार घ्यावे लागले. तो दुसऱ्याच दिवशी मैदानातून बाहेर गेला. त्यामुळेच तो तिसऱ्या दिवशीही क्षेत्ररक्षणासाठी उतरलेला नाही. .त्याच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयने माहिती देताना फार चिंतेचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र दुखापत आणखी गंभीर होऊ नये म्हणून सुदर्शनला मैदानात उतरवण्यात आलेले नाही. बीसीसीआयने माहिती दिली की 'साई सुदर्शनला दुसऱ्या दिवशी झेल घेण्याच्या प्रयत्नात दुखापत झाली होती. जोखिम न पत्करण्यासाठी त्याला मैदानात उतरवण्यात आलेले नाही. दुखापत गंभीर नाही आणि तो ठीक आहे. बीसीसीआची मेडिकल टीम त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे.'.दरम्यान, सुदर्शन एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. तसेच फलंदाजीतही सध्या फॉर्ममध्ये आहे. त्यामुळे जो गरज पडल्यास भारतासाठी दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरेल, अशी भारतीय संघाला आशा असेल. साई सुदर्शनने पहिल्या डावात फलंदाजी करताना ८७ धावांची खेळी केली होती.. Ind vs WI 2nd Test : कुलदीप यादवच्या चक्रव्यूहमध्ये फसला वेस्टइंडीज; २४८ धावांवर ऑलआऊट, फॉलोऑनची नामुष्की .या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव तिसर्या दिवशी ८१.५ षटकात सर्वबाद २४८ धावांवर संपला. त्यामुळे भारताला २७० धावांची मोठी आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे भारताने वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.