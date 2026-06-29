VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला दोन सामन्यांतही डेब्यू का नाही? अखेर टीम इंडियाच्या सहाय्यक प्रशिक्षकाने सांगितलं खरं कारण

Why Vaibhav Sooryavanshi did not make India debut: भारत आणि आयर्लंड(INDvsIRE) यांच्यातील दोन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत सर्वाधिक चर्चा झाली ती १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या(Vaibhav Sooryavanshi) संभाव्य पदार्पणाची. मात्र, संपूर्ण मालिका संपली तरी त्याला भारतीय संघाकडून पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. पहिल्या सामन्यात भारताला ३४ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात तरी वैभवला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, संघ व्यवस्थापनाने दुसऱ्या सामन्यातही त्याला अंतिम अकरामध्ये स्थान न देता बाकावरच ठेवले. आता या निर्णयामागचे कारण भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी स्पष्ट केले आहे..दुसऱ्या सामन्यात संघात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. विशेषतः वैभव सूर्यवंशीच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. मात्र, कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी पुन्हा एकदा अनुभवी खेळाडूंवरच विश्वास दाखवला..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी BCCI चा मोठा निर्णय; नेमकं काय घडलं?.काय म्हणाले रायन टेन डोशेट?सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना रायन टेन डोशेट म्हणाले, "वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. त्याच्या क्षमतेबद्दल आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही. मात्र, योग्य वेळ येईपर्यंत आम्ही त्याच्याबाबत घाई करणार नाही.".ते पुढे म्हणाले, "संघात आधीपासून चांगली कामगिरी करणारे खेळाडू आहेत. केवळ एखादा युवा खेळाडू तयार आहे म्हणून त्याला लगेच प्लेइंग-11 मध्ये स्थान देता येत नाही. प्रत्येक खेळाडूला आपल्या संधीची वाट पाहावी लागते.".टेन डोशेट यांनी स्पष्ट केले की, संघ व्यवस्थापनाचा भर केवळ एका मालिकेवर नाही, तर वैभवच्या दीर्घकालीन कारकिर्दीवर आहे. योग्य वातावरण आणि योग्य वेळ मिळाल्यावरच त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची संधी दिली जाईल..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू का मिळालं नाही? संजय मांजरेकरांनी सांगितलं मोठं कारण.आयपीएलमध्ये केली होती दमदार कामगिरी१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून धडाकेबाज कामगिरी करत ७७६ धावा केल्या होत्या. या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करत त्याने ऑरेंज कॅप पटकावली होती. त्यानंतर भारत 'अ' संघाकडूनही त्याने दमदार फलंदाजी केली. याच कामगिरीच्या जोरावर त्याला प्रथमच भारतीय टी-20 संघात स्थान मिळाले.मात्र, आयर्लंड दौऱ्यात त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. तरीही भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि प्रशिक्षक मंडळी त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवत असून, योग्य वेळ आल्यावर त्याला संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.