Cricket

Vaibhav Sooryavanshi : वैभवने विश्वविक्रमानंतर 'A' अक्षर का दाखवले? जाणून घ्या सेलिब्रेशनमागची हृदयस्पर्शी गोष्ट

Vaibhav Sooryavanshi celebration meaning: झिम्बाब्वेविरुद्ध विक्रमी अर्धशतकानंतर वैभव सूर्यवंशीने केलेल्या 'A' सेलिब्रेशनमागचं खरं कारण काय? आईसाठी केलेल्या खास इशाऱ्यापासून रिंकू सिंगशी झालेल्या चर्चेपर्यंतचा संपूर्ण खुलासा जाणून घ्या.
Vaibhav Sooryavanshi making the 'A' celebration after his record-breaking innings

Vaibhav Sooryavanshi celebration for mother

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi celebration meaning: वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Sooryavanshi) झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याने अवघ्या १८ चेंडूत अर्धशतक झळकावत मोठा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला.

मात्र, त्याच्या खेळीइतकीच चर्चा त्याच्या खास सेलिब्रेशनचीही झाली. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर वैभवने दोन वेगवेगळ्या प्रकारे सेलिब्रेशन केलं.

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