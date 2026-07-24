Vaibhav Sooryavanshi : वैभवने विश्वविक्रमानंतर 'A' अक्षर का दाखवले? जाणून घ्या सेलिब्रेशनमागची हृदयस्पर्शी गोष्ट

Vaibhav Sooryavanshi celebration meaning: वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Sooryavanshi) झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याने अवघ्या १८ चेंडूत अर्धशतक झळकावत मोठा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला. मात्र, त्याच्या खेळीइतकीच चर्चा त्याच्या खास सेलिब्रेशनचीही झाली. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर वैभवने दोन वेगवेगळ्या प्रकारे सेलिब्रेशन केलं..पहिल्या सेलिब्रेशनमध्ये त्याने हाताने 'A' हे अक्षर दाखवलं. आयपीएलदरम्यानही तो अनेकदा असंच सेलिब्रेशन करताना दिसला होता. त्यानंतर त्याने दोन्ही हातांचे अंगठे वर करून आणखी एक खास सेलिब्रेशन केलं. आता या दोन्ही सेलिब्रेशनमागचं कारण स्वतः वैभवने सांगितलं आहे. बीसीसीआयने त्याचा एक व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात त्याने याबद्दल खुलासा केला..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर खेळवा, तो... रवी शास्त्री स्पष्ट इशारा; गावसकरांनी केलं मोठं भाष्य.वैभव म्हणाला, "पहिलं सेलिब्रेशन मी माझ्या आईसाठी केलं होतं. दुसरं सेलिब्रेशन माझ्या आणि रिंकू भैय्यामध्ये झालेल्या एका चर्चेशी संबंधित आहे." वैभवच्या आईचं नाव आरती सूर्यवंशी आहे. त्यामुळे तिच्या नावातील पहिलं अक्षर 'A' हाताने दाखवत तो प्रत्येक मोठ्या खेळीनंतर तिच्याप्रती आपलं प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो..आपल्या खेळीबद्दल बोलताना वैभव म्हणाला, "ही खेळी मी माझ्या कुटुंबाला, माझ्या प्रशिक्षकाला आणि माझ्या संपूर्ण प्रवासात चांगल्या-वाईट काळात माझ्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या प्रत्येकाला समर्पित करतो.".इंग्लंड दौऱ्यात अपेक्षित कामगिरी करता आली नव्हती. मात्र, हरारेच्या मैदानावर वैभव पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या रंगात दिसला. याच मैदानावर त्याने यापूर्वी १९ वर्षांखालील विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध अवघ्या ८० चेंडूत १७५ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली होती..हरारेच्या मैदानाबद्दल बोलताना तो म्हणाला, "मला या मैदानावर खेळायला खूप आवडतं. काही मैदानं अशी असतात, जिथे धावा करणं सहज वाटतं आणि हरारे त्यापैकीच एक आहे. पण मी कोणत्याही गोष्टीला गृहीत धरत नाही. जिथेही खेळतो, तिथे संघासाठी सर्वोत्तम योगदान देण्याचाच प्रयत्न करतो.".'Vaibhav Sooryavanshi द्रविडला जे बोलला तेच त्याने केलं...', हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला? वाचा.भारताला या मालिकेतील अजून दोन सामने खेळायचे आहेत. दुसरा टी-२० सामना २५ जुलै, तर तिसरा सामना २६ जुलै रोजी हरारे येथेच होणार आहे. आता सर्वांचं लक्ष वैभव सूर्यवंशीकडे असणार आहे. या मालिकेत त्याला आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावण्याची संधी असेल. आयपीएलमध्ये तो आधीच ३२ चेंडूत शतक ठोकून इतिहास रचला आहे. आता झिम्बाब्वेविरुद्धही त्याच्याकडून अशाच आणखी एका विस्फोटक खेळीची भारतीय चाहत्यांना अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.