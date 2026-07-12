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Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला अचानक का डच्चू? श्रेयस अय्यरने सांगितलं खरं कारण; संजूची एन्ट्रीही ठरली निष्फळ

Why Was Vaibhav Sooryavanshi Dropped?: वैभव सूर्यवंशीला पाचव्या टी-20 सामन्यातून अचानक का वगळण्यात आले? श्रेयस अय्यरने यामागील खरे कारण सांगितले, तर संजू सॅमसनचे पुनरागमनही भारताला विजय मिळवून देऊ शकले नाही.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Why Was Vaibhav Sooryavanshi Dropped?: इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि अखेरच्या टी-20 सामन्यापूर्वी भारतीय संघाने मोठा निर्णय घेतला. मागील चार सामन्यांत संधी मिळालेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्यात आलं, तर त्याच्या जागी अनुभवी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली.

मात्र हा बदलही भारतासाठी फारसा उपयोगी ठरला नाही. संजूला केवळ २७ धावा करता आल्या आणि भारताला अखेरचा सामनाही गमवावा लागला.

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