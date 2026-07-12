Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला अचानक का डच्चू? श्रेयस अय्यरने सांगितलं खरं कारण; संजूची एन्ट्रीही ठरली निष्फळ

Why Was Vaibhav Sooryavanshi Dropped?: इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि अखेरच्या टी-20 सामन्यापूर्वी भारतीय संघाने मोठा निर्णय घेतला. मागील चार सामन्यांत संधी मिळालेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्यात आलं, तर त्याच्या जागी अनुभवी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली. मात्र हा बदलही भारतासाठी फारसा उपयोगी ठरला नाही. संजूला केवळ २७ धावा करता आल्या आणि भारताला अखेरचा सामनाही गमवावा लागला..नाणेफेकीवेळी कर्णधार श्रेयस अय्यरने वैभवला बाहेर ठेवण्यामागचं कारण स्पष्ट केलं. तो म्हणाला, "वैभवला दुखापत झालेली नाही. हा पूर्णपणे संघाच्या रणनीतीचा भाग होता. पुढे कोणत्या संयोजनासह खेळायचं, हे पाहण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला.".IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?.मालिकेतील शेवटचा सामना रोझ बाऊल मैदानावर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताला ५६ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. यासह इंग्लंडने पाच सामन्यांची मालिका ४-० अशा फरकाने जिंकली. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर त्यानंतरचे चारही सामने इंग्लंडने जिंकले..या मालिकेत भारताची फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. कर्णधार श्रेयस अय्यरने काही चांगल्या खेळी केल्या, पण संघाला एकही विजय मिळवून देता आला नाही. त्यामुळे कर्णधार म्हणून त्याच्यावरही आता टीका होऊ लागली आहे..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.आता भारतीय संघासमोर नव्या सुरुवातीची संधी आहे. इंग्लंडविरुद्धची तीन सामन्यांची वनडे मालिका लवकरच सुरू होणार असून, या मालिकेत शुभमन गिल संघाचं नेतृत्व करणार आहे. टी-20 संघातील काही खेळाडूंनाही वनडे संघात स्थान मिळालं आहे. टी-20 मालिकेतील निराशा मागे टाकत भारत वनडे मालिकेत दमदार पुनरागमन करतो का, याकडे आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.