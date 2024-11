IND vs AUS : पर्थमध्ये टीम इंडिया करतेय सराव, विराट कोहली फॅमिलीसोबत फिरतोय! नेमकं कारण काय तर...

Why Virat Kohli were missing from Perth nets? विराट कोहली टीम इंडियासोबत नव्हे तर कुटुंबासोबत पर्थमध्ये सर्वात आधी दाखल झाला. भारताचे १८ खेळाडू त्यानंतर दोन टीममध्ये ऑस्ट्रेलियात दाखल झाले. भारत अ संघासोबत लोकेश राहुल, ध्रुव जुरेल व अभिमन्य ईश्वरन हे आधीच ऑस्ट्रेलियात होते. ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या लढतीत त्यांनी हात आजमावला. ध्रुव जुरेलने फलंदाजीत आपली छाप पाडली, परंतु लोकेश व ईश्वरन अपयशी ठरले. पण, यांनी कालपासून नेट्समध्ये सरावाला सुरुवात केली. ऋषभ पंत, लोकेश व यशस्वी जैस्वाल हे नेट्समध्ये सराव करताना दिसले. विराट व जसप्रीत बुमराह हे प्रमुख खेळाडू मात्र सराव सत्रात न दिसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यात विराटचा आज पत्नी अनुष्का व मुलांसोबत फिरतानाचा फोटो व्हायरल झाला आहे.